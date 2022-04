Durván lehűl az idő, hó is jöhet

Erősen felhős vagy borult lesz ma az ég. Délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, emiatt országos esőzés várható, nagyobb területen hullhat jelentősebb mennyiség. Délnyugaton akár az ég is megdörrenhet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Mint írják, a Délkelet-Alföldön élénk vagy erős széllökések is előfordulhatnak, illetve az esti óráktól az Északnyugat-Dunántúlon is megélénkül a délkeletiről északira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul.

Borult, esős időre számíthatunk az előttünk álló napok során. Fotó: Getty Images

Éjszaka is borult marad az ég, és délnyugat felől nem szűnik meg a csapadék utánpótlása, így továbbra is kitart az eső. A Délkelet-Alföldön a déli, délkeleti, míg az Északnyugat-Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A levegő hőmérséklete késő estére 6-13, hajnalra 3-12 fokig hűl vissza: délkeleten marad enyhébb az idő.

h i r d e t é s

Pénteken napközben dél felől egyre többfelé vékonyodik, szakadozik, majd délutántól délnyugati irányból ismét növekszik, vastagszik a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, délutánra már főként északkelet felé, de közben délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Elsősorban a délkeleti területeken néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet nagy területen kísérhetik erős széllökések. A nappali maximumok 8 és 19 fok között alakulnak, a magasabb értékeket a Tiszántúlon mérhetjük majd.

Hétvégén is marad az esős idő, hó is lehet

Ami a hétvégét illeti, szombaton is nagyrészt felhős vagy borult időre számíthatunk, néhol időnként felszakadozásokkal. Ezzel együtt több helyen várható eső, zápor. Estétől az esőt északnyugat felől helyenként havas eső, hó is felválthatja. Az északnyugati szelet sokfelé erős, néhol időnként viharos lökések kísérhetik. A hajnali mínusz 2 és plusz 5 fok közötti minimumok után napközben 4-15 fokig melegszik a hőmérséklet. Nyugaton lehet a hidegebb, délkeleten pedig a legenyhébb idő.

Kezdetben vasárnap is felhős idő várható, majd egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt pedig a csapadékhajlam is csökken. Mindazonáltal záporok mellett néhol hózápor is előfordulhat, főleg az éjszakai, reggeli órákban. Az északnyugati, északi szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között valószínű.