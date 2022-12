Durván lehűl a levegő estére

Kedden jellemzően derült vagy kissé felhős idő várható. Többórás napsütésben lesz részünk, a keleti-északkeleti határszélen azonban lehetnek felhősebb tájak is, ahol továbbra is előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás. Estefelé délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a szél viszont mérsékelt marad. A kora délután -3 és +3, késő este pedig -9 és -2 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk – olvasható a Kiderül előrejelzésében. Mint írták, a szélvédett, kevésbé felhős, hófödte északkeleti tájakon még ennél is hidegebb lehet hajnalban.

Hószállingózás, kisebb havazás is lehet. Fotó: Getty Images

Ónos eső is előfordulhat

Szerdán délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, így általában erősen felhős, borult időre számíthatunk. Délelőtt ugyan északkeleten és keleten lehetnek még napos időszakok, ezt követően viszont csupán kisebb szakadozás lehet a felhőzetben. Helyenként kisebb csapadék is előfordulhat: ez eleinte inkább havazás és havas eső lesz, amelyet délnyugat felől egyre inkább eső vált majd fel. Néhol gyenge ónos eső, ónos szitálás sem kizárt.

Az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön időnként élénk, erős lökések is társulhatnak a déli, délkeleti irányú szélhez. A csúcsértékek -4 és +3 fok között alakulnak majd. Az északkeleti határvidéken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Egy kis napsütésben is részünk lehet

Csütörtök délelőtt még hosszabb-rövidebb napos időszakokat is élvezhetünk, délutántól viszont délnyugat felől ismét beborul az ég. Reggelre helyenként köd is képződhet. Szitálásra, északon és északkeleten pedig ónos szitálásra is készülni kell, majd az esti órákban nyugat-délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik esővel. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali, -4 és +2 fok közötti értékekről délutánra 0 és +7 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken jellemzően erősen felhős, borult lesz az ég. Több helyen várható eső és zápor, keleten-délkeleten pedig akár zivatar is kialakulhat. Aztán egy átmeneti csapadékszünetet követően, este újabb csapadékzóna érkezhet. A minimumértékek -4 és +4 fok között alakulnak – északon és északkeleten várhatóak a fagypont alatti értékek. A csúcshőmérséklet pedig többnyire 3 és 13 fok között valószínű – északon az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

