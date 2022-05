Derült, száraz napok jönnek

Túlnyomóan napos, csapadékmentes időnk lesz szerdán, csak a Dunántúl felett jelenik meg néhány felhő. Az Alföldön és Borsodban megerősödik a szél, a Viharsarokban pedig akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 19 és 24 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő estére pedig 8 és 15 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Élvezzük ki a napsütést, mert hétvégére ismét jöhet az eső. Fotó: Getty Images

Pénteken 31 fok is lehet

Csütörtökön is döntően derült és száraz idő várható, a déli szél szél azonban megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. Délutánra 22-27 fokot mérhetünk majd. Pénteken is még sok napsütésre lehet számítani, néhol viszont már záporeső, a nyugati megyékben zivatar is lehet. A hét utolsó munkanapján 27-31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. között valószínű.

Hétvégére hidegfront érkezik

Szombaton egy hidegfront éri el térségünket, ezért felhőátvonulásokra lehet számítani. Emellett azonban hosszabb-rövidebb a Nap is kisüt. Szórványosan záporra, zivatarra is készülnünk kell. Az Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. Délután többnyire 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap több-kevesebb napsütésben, illetve helyenként kisebb záporokban is lehet részünk. A hajnali 10-17 fokról 23-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet délutánra.