Délutánra kitavaszodik

Az ország nagy részén napos idő jellemzi majd a csütörtököt, de az északkeleti határ közelében azért előfordulhatnak tartósabban felhős területek is. Csapadékra nem kell készülnünk, és a szél is mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 10 és 15 Celsius-fok között értékeket mérhetünk, ám északkeleten néhol lehet hűvösebb is - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Kellemes, tavaszias időre készülhetünk. Fotó: Getty Images

Éjjel még lesznek mínuszok is

Estefelé már 3 és 9 fok közé hűl a levegő, hajnalban pedig -3 és +4 fok között mozog majd a hőmérő higanyszála. A fagypont alatti hőmérséklet az ország északi felében lesz jellemzőbb. Éjjel ismét párássá válik a levegő, északkeleten és nyugaton zúzmarás köd alakulhat ki. Számottevő csapadék nem valószínű, a ködös, rétegfelhős tájakon azonban előfordulhat szitálás, ónos szitálás.

Pénteken is lesz részünk némi napsütésben, a nap második felében azonban beborul az ég. Szórványosan eső, zápor, a hegyekben pedig akár havaseső-zápor, hózápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, de éjjel akár -7 fokig is hűlhet a levegő.

Szombaton és vasárnap enyhén borult idő várható, de sok helyen kisüt majd a nap. Csapadékra nem kell készülnünk. A hétvégi hőmérséklet általában 3 és 9 fok között várható.