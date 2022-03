Délután 25 fokos meleg és eső is várható

A nap elején még derült időben lesz részünk kedden, aztán később északnyugat felől egyre több felhő húzódik fölénk. Délután a Dunántúlon és északon is beborul az ég, és az északkeleti határszélen néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. A délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmelegebb órákban 20 és 25 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A héten sok lesz az eső, péntekre pedig le is hűl a levegő.

Fotó: Getty Images

Este még hideg lesz

Kedd este többnyire fátyolfelhős lesz az ég, de egyes területek felett megvastagszik a felhőtakaró. Záporra elsősorban északkeleten kell számítani, a déli, délnyugati szél pedig néhol megélénkül. Késő este 10-17, hajnalban pedig 5-10 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A szélcsendes tájakon azonban még ennél is hidegebb lehet pár fokkal.

Mindennap esni fog

Erősen felhős, borult lesz az ég szerdán. Esőre, záporra is készülnünk kell. A szél megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökésekkel is számolnunk kell. Délután 15 és 21 fok között alakul a maximum-hőmérséklet. Csütörtökön is borús időnk lesz, az ország egész területén várható eső, zápor. Délutánra 12 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet - északnyugaton lesz a hűvösebb, a magasabb értékeket pedig délen mérik majd.

A péntek egy is borult, esős nap lesz, a legtöbb csapadékra az ország délkeleti felében élők számíthatnak. Ezen a napon már csak 8-18 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.