Délután 16, éjjel -6 fok is lehet

Jellemzően derült, napos és csapadékmentes idő várható csütörtökön. A Dunántúlon elvétve fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, a déli szél pedig megélénkül a térségben. Az északnyugati megyékben erős széllökésekre is készülni kell. A legmelegebb órákban 9 és 16 Celsius-fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők, éjjelre pedig -6 és +2 fok közé hűl a levegő derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Délután kellemes tavaszias, ám szeles időnk lesz. Fotó: Getty Images

Több megyében is esni fog pénteken

Hosszabb-rövidebb napsütéses időszakokban pénteken is lesz részünk, a délutáni óráktól azonban északnyugat felől egyre több felhő takarja majd el a napot. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, főként az északkeleti, nyugati és délnyugati megyékben. Megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Délután 7-14 fokot mérhetünk.

Szombaton hózápor is lehet

Az ország északi, északnyugati felén gomolyfelhős, napos idő várható, délen, délkeleten zártabb, vastagabb lehet a felhő. Néhol előfordulhat zápor, a hegyekben esetleg egy-egy hózápor is . Az északi, északkeleti szelet többfelé kísérik erős lökések. A hőmérséklet hajnalban -6 és +3, kora délután 6 és 11 fok között alakul.