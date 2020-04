Búcsút inthetünk a napos időnek

Szerdára az egész országra figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előrejelzésük szerint a délelőtti óráktól, kezdetben a Dunántúlon, majd délutántól már keleten is többfelé kell számítani intenzívebb záporokra és zivatarokra. Ezeket viharos széllökések, helyenként nagyobb mennyiségű (akár 25-30 milliméternyi) csapadék, valamint kisebb szemű (1-2 centiméteres) jégeső is kísérhet. Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 6 és 14 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű, Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb.

Esős napok jönnek

Borult, esős időre számíthatunk csütörtökön is. Napközben főként keleten, északkeleten lehet zápor, zivatar, majd este Nyugat-Magyarországon is lehet már csapadék. A nyugati, délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarokban erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.

Szükségünk lesz esernyőre a következő napokban. Fotó: Getty Images

Pénteken sokfelé várható eső, zápor, illetve néhol zivatar. A kiterjedt csapadékzóna kelet felé mozog, keleten még az esti órákban is eshet. Ezzel együtt a nap második felében a Dunántúlon újra záporok, zivatarok képződnek. A délnyugati, majd a nyugatira,északnyugatira forduló szél főleg a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között valószínű - olvasható a meteorológusok előrejelzésében.