Borús, nyálkás időjárás sok esővel

Csütörtökön borult lesz az ég, délelőtt inkább csak a déli tájakon szakadozhat fel még átmenetileg a felhőzet. Sokfelé várható kiadós eső, a legnagyobb mennyiségre elsősorban a Dunántúl délnyugati és középső részein lehet számítani. Az északi hegycsúcsainkon havazhat. A délnyugati, déli szél inkább már csak délkeleten lehet élénk, néhol erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén, kétharmadán 5 és 8, délen 9 és 14 fok között alakul. Késő este 2 és 9 fok közé hűl le a levegő - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzésében.

Szél, kiadós eső és viszonylag meleg időjárás jön. Fotó: Getty Images

Péntek éjszaka is marad a jellemzően borult idő. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik, miközben északnyugat felől szűnni kezd. Az éjszaka második felében északkeleten az esőt síkvidéken is egyre inkább havas eső, havazás válthatja. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, főleg az Észak-Dunántúlon, valamint az északkeleti megyékben erős is. A hőmérséklet hajnalban -2 és +4 fok között alakul.

Pénteken napközben a frontális felhőzet északnyugat felől határozottan csökken, kisüt a nap, délután már csak a Tisza menti konvergenciában lehet több-kevesebb felhő. A front intenzív csapadékzónája (melyben az eső átmenetileg havas esőbe, tapadó havazásba válthat) a déli órákban keleti országrészt is elhagyja, utána már csak a konvergencia mentén fordulhatnak elő záporok, hózáporok. Az északnyugati, északi szél többfelé lesz erős. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 6 fok között várható.