Borús napok jönnek

Késő őszi időre számíthatunk a következő napokban, országszerte borús, ködös lesz az idő, többfelé csapadék is hullhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Csütörtökön túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő lesz, de főként délen és nyugaton néhol átmenetileg elvékonyodhat, esetleg fel is szakadozhat a felhőzet. Többfelé várható szitálás, kevés helyen gyenge eső is lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak időnként északnyugaton élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Késő estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap előbújhat a nap

Pénteken is többnyire erősen felhős, borult, párás idő várható, ködfoltokkal, csak néhol lehetnek napos időszakok. Szórványosan előfordul szitálás. Elsősorban a Kisalföldön időnként megélénkül a déli szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Vasárnapig nem sok napsütésnek örülhetünk. Fotó: Getty Images

Erősen felhős, borult, párás idő várható szombaton is, ködfoltokkal, csak néhol lehetnek rövid napos periódusok. Szórványosan előfordul szitálás. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Vasárnap a nyugati országrészben bújhat elő rövidebb időszakokra a nap, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de délnyugaton néhol 12, 13 fokot is mérhetnek.