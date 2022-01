Borús idő lesz pénteken, vegyes halmazállapotú csapadékkal

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Több hullámban valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. Északkeleten végig havas eső, havazás lesz a jellemző, másutt az esőt, havas esőt délutántól észak felől egyre nagyobb területen váltja fel hózápor, sőt helyenként az ég is megdörrenhet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Eső, havas eső, hó is várható. Fotó: Getty Images

Az intenzív hózáporok mentén rövid idő alatt pár centis hótakaró is kialakulhat lokálisan. A délnyugati szél lassan mindenütt nyugatira, északnyugatira fordul, megerősödik, kiemelten az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében olykor viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +7 fok között várható. Késő estére -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtök éjszaka változóan felhős idő várható felhőátvonulásokkal, majd hajnaltájt már csökken a felhőzet, nagyobb területen kiderül az ég. Elsősorban a Dunántúlon, illetve a középső országrészben lehetnek hózáporok, amelyek között egy-egy intenzívebb is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lesz élénk, több helyen erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos részeken ennél jóval hidegebb is lehet.

Pénteken nagy felhőátvonulások várhatók, az ország nagyobb részén többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat hózápor. Sokfelé erős lökések kísérik az északnyugati, nyugati szelet. Délutánra általában 0 és +4 fok közé emelkedik a hőmérséklet.