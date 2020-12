Borús hétvége jön

A hétvégén is borús lesz az idő, de jelentősebb csapadék nem várható - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzésében. A mai nap folyamán is erősen felhős, illetve borult lesz az ég, de egy-egy helyen már előbukkanhat nagyon rövid időre a nap. Legfeljebb a Nyírségben fordulhat elő eső, kisebb szitálás viszont máshol is kialakulhat. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lehet nagyobb területen fagy. Napközben 2-8 fokig melegszik fel a levegő, keleten lesz a melegebb.

Továbbra is marad a ködös, szürke idő. Fotó: Getty Images

Szürke hétvégénk lesz

Szombaton is túlnyomóan borult, párás idő valószínű, főleg reggel ködfoltok is lehetnek. Napközben a keleti megyékben felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Helyenként szitálás előfordulhat. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a maximumhőmérséklet többnyire 3 és 8 fok között valószínű.

h i r d e t é s

Vasárnap eleinte még jórészt borult, párás, ködös idő várható, majd napközben főként a Dunántúlon nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Néhol szitálás, keleten, délen helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.