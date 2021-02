Beköszön a tavasz: akár 20 fok is lehet

Délelőtt a köd a legtöbb helyen feloszlik, utána derült, napos idő lesz, de néhol - főként az Északi-középhegység előterében - tartósabban megmaradhat a köd, illetve a rétegfelhőzet. Csapadék nem valószínű - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Dunántúlon megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban borult, ködös északkeleti tájakon csak 9, 14 fokot mérhetnek. Késő estére 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Élvezzük ki a derült, napos időt! Fotó: Getty Images

Este is derült időre számíthatunk, de hajnalra ismét párássá válik a levegő, és több helyen köd is képződik. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő gyenge ónos szitálás. Általában gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, de a magasabban fekvő részeken enyhébb lesz az idő.

Ködös lesz a péntek

Az éjszaka képződő köd napközben a legtöbb helyen feloszlik, kisüt a nap, de főként északkeleten helyenként tartósabban is megmaradhat a köd, illetve a rétegfelhőzet, ott néhol szitálás is előfordulhat. Kora este átmenetileg még több helyütt képződhet köd. Késő este, éjszaka észak felől hidegfront szakadozott felhőzete érkezhet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható, de a tartósabban ködös vidékeken ennél hidegebb is lehet.