Átmenetileg ismét elromlik az idő

Változó mennyiségű felhő mellett rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk ma, főként az Északi-középhegységben és környékén lehet több napsütés. Csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő jelentéktelen eső. A nyugati, délnyugati szelet ugyanakkor az ország északi megyéiben erős széllökések kísérhetik - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Az ég éjszakára sem tisztul ki, és az északkeleti megyékben záporeső is előfordulhat. A déli, délnyugati szelet főként a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. A levegő hőmérséklete késő estére 7-12, hajnalra 3-11 fokig hűl vissza.

A pénteki hidegfront-átvonulás után hétvégén ismét kitisztul az idő. Fotó: Getty Images

Pénteken reggel és délelőtt mindenütt erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, majd késő délután, este észak, északnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd, éjszakára az ország nagyobb részén már akár ki is derülhet. Napközben egy hidegfront összefüggőbb csapadékrendszere vonul át észak felől dél, délkelet felé. Többfelé kialakulhat eső, zápor, illetve főleg az északkeleti és a déli, délkeleti megyékben néhol egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati, majd az északnyugati, nyugati szél. Zivatarok környékén átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Napközben 13-19 fokig melegszik a hőmérséklete, bár a déli határnál a délelőtti órákban még 20-21 fokot is mérhetünk.

h i r d e t é s

Ami a hétvégét illeti, szombat reggel még nagyrészt derült lesz az ég, ahogy napközben is jobbára derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az ország északkeleti harmadán azonban helyenként erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, estére pedig a nyugati tájak fölé kevés fátyolfelhő sodródhat. Északkeleten néhol előfordulhat kisebb záporeső, másutt nem valószínű csapadék. Sokfelé megélénkül viszont az északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 14-19 fok között alakul. Vasárnap már kedvezőbben alakul az időjárás: sok napsütés várható helyenként fátyolfelhőkkel, de csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. Délután 18-24 fok között maximumokat mérhetünk.

Hasonló idővel indul a jövő hét is. Hétfőn leginkább csupán fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, csapadékra nem kell számítani. A déli, délkeleti szél napközben több helyütt megélénkül, főleg a Kisalföldön időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet immár országszerte 20 fok felett valószínű: 22-28 fokot is leolvashatunk majd a hőmérőkről.