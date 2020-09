Akár jégeső is lehet

Elsőfokú zivatarveszély figyelmeztetést adott ki majd az egész ország területére az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), jelezve a vészjelzésben: az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Ennek ellenére az előrejelzés szerint ma a gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt több órára kisüt a nap, s csak később, szórványosan - először az ország nyugati és középső részén, estétől keletebbre is - érkezhetnek meg záporok, zivatarok. A déli szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. Késő estére többnyire 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Nem érdemes esernyő nélkül elindulni otthonról. Fotó: Getty Images

Éjjel általában gyengén felhős vagy derült időre készülhetünk, az ország északkeleti, keleti felében azonban több maradhat a felhőzet, és ott zápor, zivatar is előfordulhat. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalra többnyire 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Marad a változékony idő

Holnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén többórás napsütés várható, északkeleten több helyen, másutt helyenként alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Sokfelé megélénkül a délnyugati szél, zivatar térségében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Újabb csapadékhullám

Pénteken nyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Délelőtt inkább még csak nyugaton és északon (legnagyobb eséllyel északnyugaton), délutántól másutt is egyre több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megerősödik, estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, és továbbra is erős lökések kísérik. Zivatar térségében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29, a Dunántúl nyugati és északi részén 20 és 23 fok között valószínű.