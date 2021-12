Kedden délelőtt még főként napos időre van kilátás. A déli óráktól azonban északnyugat felől melegfront érkezik, hatására pedig megnövekszik és megvastagszik a felhőzet - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Akár 5 centi hó is hullhat. Fotó: Getty Images

Itt számíthatunk havazásra

Délután és este több helyen készülni kell csapadékra. Elsősorban a Dunántúl északi felében, valamint a főváros környékén és az Északi-középhegység térségében számíthatunk havas esőre és havazásra. A várható hó mennyisége jellemzően 5 centiméter alatti lesz, a magasabban fekvő területeken viszont akár az 5 centit is meghaladó, tapadó hóréteg is összegyűlhet. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a csapadék várható mennyiségével és halmazállapotával kapcsolatban jelentősen bizonytalanak az előrejelzések. A nyugati, délnyugati szelet erős lökések kísérhetik, a hegyekben pedig akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

Hideg napunk lesz

A legmelegebb órákban 2 és 7 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő estére viszont -1 és +5 fok közé hűl a levegő. Este általában borult lesz az ég, csak északkeleten van esély átmeneti felszakadozásra. Az éjszaka második felére már csak gyenge csapadékhullás várható. A hőmérséklet hajnalban többnyire 0 és +5 fok között alakul, ám a kevésbé szeles északkeleti határvidéken még pár fokkal hidegebb is lehet.