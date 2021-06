Akár 38 fok is lehet

Sok napsütést ígér a kedd, fel kell készülnünk a fokozódó hőségre. Felhősödésre és zivatarokra csak az ország északkeleti, keleti részén van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, késő este 23-29 fok várható, míg hajnalban 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Ebben a hőségben már jól fognak jönni a ventilátorok. Fotó: Getty Images

Esti zápor hozhat felfrissülést

Az Északi-középhegység, Alpokalja környékét este záporok, zivatarok frissíthetik fel. Az ország döntő részén azonban nem várható csapadék. A délies szél megélénkülésére, megerősödésére azonban számítani kell.

Szerdai, csütörtöki kilátások

A szerdát is főként derült, száraz idő jellemzi majd, 33 és 38 fok közötti hőmérséklet-maximummal. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Csütörtökön viszont már fátyol- és gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, de még így is sok napsütésben lesz részünk.

Az ország északi felén záporok, zivatarok csaphatnak le, amelyeket a délnyugati, déli szél viharos lökései kísérhetnek. A nap legmelegebb időszakában 34-39 fokot mutathatnak a hőmérők, míg éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.