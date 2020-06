Akár 28 fok is lehet hétvégén

Ma alapvetően erősen felhős lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható zápor, zivatar, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak, majd az intenzívebb záporok is esővé szelídülnek - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Arra figyelmeztetnek, lokálisan nagy különbségek is lehetnek a csapadékmennyiség tekintetében. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. Délutántól az Alpokalján északnyugatira fordul a légmozgás, majd fokozatosan veszít erejéből. Az erősebb zivatargócokat viharos erejű széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul. Az Alpokalja térségében ennél pár fokkal hűvösebb, míg a délkeleti tájakon pedig ennél melegebb is lehet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Bár melegszik az idő és egyre több helyen süt ki a nap, záporokra számítanunk kell. Fotó: Getty Images

Futózáporok még lehetnek

Szombat hajnalra keleten is szakadozni kezd a felhőzet, s várhatóan ott is megszűnik a csapadék. Napközben gomolyfelhős, napos idő lesz, néhol alakulhat ki zápor. Reggel itt-ott ködfolt előfordulhat. A nagyrészt déli szél több helyen megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

Sok napsütésre számíthatunk

Az előrejelzés szerint vasárnap gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, keleten szórványosan, nyugaton néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A nagyrészt délies szél élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.