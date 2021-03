A hétvégén itt készülhetünk hóra

Pénteken alapvetően erősen gomolyfelhős időben lesz részünk több-kevesebb napsütéssel - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A reggeli, kora délelőtti órákban elsősorban a Duna vonalának környezetében és a Duna-Tisza közén, délután főleg az Észak-Dunántúlon tartósabban felhős körzetek is lehetnek. Kezdetben főleg a középső harmadban fordulhat elő helyenként hózápor, majd késő délelőttől szórványosan számíthatunk vegyes halmazállapotú záporos csapadék kialakulására, estefelé már ismét a hózápor lehet a jellemzőbb. Néhol zivatar is kialakulhat. Elsősorban a Dunántúlon és a keleti megyékben kísérhetik élénk lökések az északnyugati, északi szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között változik, késő estére többnyire -3 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Az ország bizonyos részein hóra készülhetünk. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

Mire számíthatunk hétvégén?

Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakok főleg az északkeleti megyékben lehetnek. Szórványosan várható hózápor, zápor, északnyugaton helyenként kisebb havazás, havas eső is lehet. Az északkeleti, északi szél időnként megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik. Kora délutánra 4 és 9 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap a zárt felhőzet az ország déli, délkeleti felén is vékonyodik, szakadozik, de ott csak rövid napos időszakok valószínűek. Hazánk északnyugati felén napos idő lesz a jellemző, majd a Kisalföldön estefelé erősebben megnövekedhet a felhőzet. Főleg a déli megyékben fordulhat elő hószállingózás, havas eső, eső, másutt számottevő csapadék nem valószínű. Estefelé északon, északnyugaton lehet egy-egy zápor, hózápor. Az északi, északkeleti szél sok helyütt megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Így indul majd a hét

Hétfőn az ország nagy részén közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakok nyugaton, északnyugaton lehetnek. Helyenként zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi szelet nagy területen kísérik erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos erejű széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között várható, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.