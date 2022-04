A hét második felére visszatér az eső

Az ország nagy részén csökkenő felhőzetre, ezáltal a nap nagyobb részében napsütéses időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Az északi megyékben fátyolfelhők, az északkeleti régióban fátyol- és a gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, majd kora estétől délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az ország nagy részén élénk lesz a déli, délnyugati szél, és elsősorban északkeleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 17 és 22 fok között alakul.

Éjszaka délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, a déli megyékben meg is vastagszik. Az éjszaka második felében az ország déli és nyugati területein már elszórtan előfordulhat eső, zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a déli megyékben élénk lökések is kísérhetik a déli szelet. A levegő hőmérséklete hajnalra 2 és 7 fok közé hűl vissza, mindazonáltal délen ennél pár fokkal melegebb is lehet.

A hét második felében gyakoribbak lehetnek a záporok. Fotó: Getty Images

Szeles időre készülhetünk

Holnap felhős időre kelhet az ország, különösen a keleti országrészben. Délutántól aztán fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd az esti órákban nyugat felől ismét megnövekszik a fátyolfelhőzet, néhol meg is vastagodva. Délelőtt több helyen, délután inkább csak keleten elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Többfelé élénk, néhol időnként erős lesz a nyugati, délnyugati szél. A nappali maximumok 14 és 21 fok között valószínűek.

Pénteken jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan - nagyobb eséllyel északon - eső, zápor is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli 4-10 fokról 16-23 fokig melegszik délutánra.

Hétvégén ismét előbújik a nap

Ami a hétvégét illeti, szombaton továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként jelentős mennyiség is eshet. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet sokfelé viharos lökések kísérik. Hajnalban 8 és 13 fok közötti minimumokat mérhetünk, majd napközben 12-20 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Vasárnap országszerte kisüthet a nap. Reggel a keleti határszélen még sok lesz a felhő, majd ott is csökken a felhőzet. Napközben gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, ezzel együtt pedig egy-egy zápor is kialakulhat. Az északnyugati, északi szelet sokfelé erős lökések kísérik. Hajnalban a hőmérséklet 0-6 fokig süllyed, a szélvédett, kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. Délután aztán 10 és 16 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.