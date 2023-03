A tavaszias szombat után hózáport is hozhat a vasárnap

Pénteken az összefüggő felhőzet fokozatosan dél felé szorul, este pedig már a déli határvidékről is levonul. Az ország északi-északkeleti részében számíthatunk majd a legtöbb napsütésre, de a felhőzet csökkenésével máshol is naposra fordul az idő. A borult részeken gyenge esőre is készülhetünk, délutántól azonban egyre kevesebb esély lesz a csapadékra. Az északi-északnyugati szél kevés helyen megélénkülhet. A legenyhébb órákban 7 és 14 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk – értelemszerűen a naposabb tájakon lesznek a magasabb értékek. Késő estére pedig -1 és +5 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Nem tudja eldönteni az időjárás, hogy tél van-e, vagy tavasz. Fotó: Getty Images

Felemás hétvége

A szombatunk általában derült vagy gyengén felhős lesz. Az éjszakai ködfoltok várhatóan gyorsan feloszlanak majd reggel. Csapadékra nem kell készülnünk Az északnyugati-nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 9 és 14 fok között alakul.

Vasárnapra felhős idő várható, amit hosszabb-rövidebb napos időszakok szakítanak meg. Néhány helyen zápor, hózápor, jégdarazápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik majd. A éjszakai minimumértékek jellemzően -2 és +2 fok között alakulnak, de az északi völgyekben még ennél is hidegebb lehet. Délutánra 6-11 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Hideg, csapadékos hétkezdés

Hétfőre többnyire erősen felhős időre van kilátás, több helyen csapadék is valószínű. Délen esőre, északon pedig vegyes halmazállapotra lehet számítani. A légmozgás többnyire mérsékelt marad az új hét első napján. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3, a legmagasabb nappali érték pedig döntően 2 és 7 fok között alakul majd, de napközben délen akár még melegebb is lehet.

