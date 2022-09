A hétvégén is szükség lesz esernyőre

Változékony, többnyire borús és csapadékos időre számíthatunk a következő napokban a Kiderül előrejelzése alapján. A meteorológusok a jövő hét első napjaiban is hasonló időt jósolnak.

Záporok, zivatarok csapnak le

Pénteken nyugat, délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, északkelet felé haladva lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőtakaró. Az északkeleti és a keleti megyékben várható néhány órás napsütés, majd délután ott is beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország délnyugati, nyugati felében várható eső, zápor, míg északkelet felé haladva csökken a számottevő csapadék esélye. Az ország nagy részén az északnyugati, míg délnyugaton az északi, északkeleti szelet kísérhetik időnként élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 24 fok között alakul, de a tartósan csapadékos nyugati, délnyugati tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Késő este 14 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég a szombati napon is. A csapadékzóna hazánk délkeleti felére összpontosul, ott többfelé valószínű eső, zápor. Az északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható, a keleti határ közelében számíthatunk az enyhébb, a csapadékosabb délnyugati tájakon a hidegebb időre.

Szükség lesz az esernyőre a hétvégén. Fotó: Getty Images

Marad a szeszélyes idő vasárnap is. Délutánra északkeleten is felszakadozik, csökken a felhőzet, hazánk nagy részén akár több órára is kisüthet a nap, ugyanakkor napközben nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az összefüggőbb csapadékzóna kelet felé távozik, mögötte elszórtan valószínű zápor, főleg északkeleten egy-egy zivatar. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.

A jövő hét elején szintén lecsaphatnak záporok és zivatarok, és a hőmérsékleti maximumok is maradnak 20 fok alatt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb lehet.

