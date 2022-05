32 fokot is mérhetünk délután

Kedden az ország felett lévő, vastagabb, zártabb felhőzet északkelet, kelet felé vonul és egyre inkább felszakadozik, így a csapadéktevékenység is gyengül. Nyugat felől azonban ismételten fátyolfelhők sodródnak fölénk, továbbá gomolyfelhők is képződhetnek, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat (nagyobb számban majd késő estétől) – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A következő napokban 30 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletre készülhetünk. Fotó: Getty Images

Mint írják, a délkeleti, keleti szelet élénk, a zivatarok környezetében pedig erős vagy akár viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 24 és 32 Celsius-fok között várható, ám a tartósabban felhős, csapadékos részeken csupán 20 fok körüli értékekre számíthatunk.

Napsütést és esőt is tartogat a hét

Szerdán gomoly- és fátyolfelhők lesznek az égen, de még így is több órára kisüt a nap. Időnként viszont megvastagodhat a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar is lehet. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali 9-17 fokról a délutáni órákra általában 26-32 fokig melegszik fel a levegő, de az északnyugati határnál hűvösebb, a déli határnál pedig ennél is melegebb is lehet.

Csütörtökön és pénteken is enyhén felhős, de napos idő várható. Helyenként záporra és zivatarra is van esély. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmelegebb órákban előreláthatólag 24 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.