27 fok is lehet délután

A Dunántúl nyugati részén borúsabb időre számíthatunk pénteken, de az ország többi területén is felhős lehet az ég időnként. A déli óráktól záporokra, zivatarokra is készülnünk kell, főleg a Dunántúl északnyugati, nyugati területein és az Északi-középhegység környékén. Az Alföld délkeleti részén lesz a legkisebb a csapadék előfordulási esélye – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Ha szabadtéri programot tervezünk hétvégére, vigyünk magunkkal esernyőt! Fotó: Getty Images

Többfelé megélénkül a délkeleti szél, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 21 és 27 Celsius-fok közötti értékeket, késő este pedig 12-18 fokot mérhetünk.

Az esős térségekben csak 20 fok lesz

Szombaton a déli, délkeleti országrészben kevesebb, máshol több körzetben is várható záporeső, zivatar, ám továbbra is lesznek száraz területek. A heves esőzéseket erős szél kísérheti. Szórványosan vasárnap is előfordulhat csapadék, de az ország nagy részén még így is lesz részünk hosszabb-rövidebb napsütésben.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mindkét hétvégi napon 19 és 27 fok között alakul. A hosszabb ideig csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, míg a délkeleten, keleten élők melegebb időre készülhetnek.