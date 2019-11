A Tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet, miközben a csapadékzóna fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik át - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hétfői előrejelzésében. Mint írják, délnyugaton, nyugaton már délelőtt, a középső tájakon kora délutánra szűnik meg a csapadék, és egyre nagyobb területen kiderül az ég. Késő estére északkeleten is eláll az eső. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután többnyire 12 és 16 fok között várható, de a Tiszántúl egy részén 17-18 fok is lehet. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Egy kellemes séta az enyhe időben mindenkinek jól esik. Fotó: iStock

Ködös lesz az éjszaka

Késő este északkeleten is eláll az eső, és kiderül az ég. Keleten nagy területen képződik köd és rétegfelhőzet, nyugatabbra a fátyolfelhőzet növekszik meg. A borult, ködös tájakon szitálás nem kizárt. A délkeleti szél az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet északkeleten és a főváros térségében napközben helyenként tartósabban is megmaradhat, másutt a köd feloszlása után változóan felhős idő várható. A tartósan borult tájakon szitálás előfordulhat. A délkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között várható.