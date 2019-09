Hírességek félresikerült műtétei

Jennifer Grey

A Dirty Dancing bájos Babyje élete talán legrosszabb döntését hozta meg, amikor orrplasztikára jelentkezett, hiszen ezzel éppen attól a "védjegytől" szabadult meg, ami különlegessé (és megjegyezhetővé) tette Hollywoodban. Ő maga is úgy nyilatkozott, hogy hírességként tolták be a műtőbe, majd teljesen ismeretlen emberként távozott onnan. És valóban, az új orral együtt új arcot is kapott, ami miatt nemcsak a színésznői karrierje torpant meg, de sokan a mai napig nem ismerik fel.

Mit lehet ingyen plasztikáztatni? A plasztikai műtétekről a legtöbb embernek nincs túl jó véleménye - annak ellenére, hogy a felmérések szerint nagyon sokat szívesen változtatnának a külsejükön. Az esetek legnagyobb részében a plasztikai műtétek ára igen borsos, de van lehetőség az államilag támogatott beavatkozásokra is. Melyek ezek? Kattintson!

Mickey Rourke

A nyolcvanak évek szívtiprója a durva bokszmeccsek és az alkohol hatásait szerette volna ellensúlyozni plasztikai műtétek sorával, ám az eredmény inkább ijesztőre sikerült - amit aztán még több műtéttel próbáltak orvosolni. A színésznek összesen ötször műtötték az orrát, átesett egy arcfelvarráson, végül pedig a botoxinjekciók függője lett. Az utóbbi években azonban, úgy tűnik, búcsút intett a plasztikai sebészeknek, és szép lassan visszatér az élet az arcába.

A plasztikai műtétek sora Mickey Rourke (balra) arcának sem tettek jót

Meg Ryan

A 2016-os Tony Awards díjátadó gálán mindenkit sokkolt a látvány, amikor Meg Ryan színpadra lépett. Bár nyilvánosan soha nem ismerte el, hogy plasztikai műtéten esett át, a színésznő felpüffedt arca és merev vonásai arról árulkodtak, hogy bizony a sebészkés rabja lett. Szakértők szerint számos ráncfelvarráson, botoxkezelésen, ajakfeltöltésen átesett már, és az arcába is kerülhetett valamilyen töltőanyag (ráadásul nem is kevés), ami mosolygáskor már-már eltorzítja a vonásait.

Renée Zellweger

Noha hivatalosan egészséges életmódjával és alapos arcápolási rutinjával magyarázza a változást, a Bridget Jones sztárjának arcát mintha teljesen kicserélték volna az utóbbi pár évben. A színésznőnek szinte "megfagyott" az arca, mimikája eltűnt, és a vonásai természetellenesen kisimultak - szakértők szerint mindez elsősorban a túlzásba vitt botoxinjekcióknak köszönhető. Új arcával a filmvásznon sem tud ugyanúgy teljesíteni, a Bridget Jones széria legújabb részében elég szegényesre sikeredett az arcjátéka.

A cikk a Nők Lapja Egészség Örökké fiatal különszámában jelent meg.