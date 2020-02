Mitől megy föl a vérnyomásunk?

Ilyenkor az erek nem tágulnak rendesen, hogy átengedjék a vért a test egyes részeibe, a szívnek erőteljesebben kell dolgoznia, hogy a vért mozgassa, így a vérnyomás emelkedik. A hosszan tartó, emelkedett vérnyomás nagyon megterheli a szívet, és olyan súlyos károsodásokat okozhat a szervezetben, mint a szélütés, a szívinfarktus vagy az érszűkület.

Normális vagy emelkedett a vérnyomásunk?

Normális vérnyomásról akkor beszélünk, amikor a nyugalomban mért érték nem haladja meg a 140/90 Hgmm-t. A vérnyomás az egészséges ember szervezetében is megemelkedhet, ingadozhat, például fokozott fizikai terhelés, sport vagy stressz esetén, azonban ilyenkor az aktivitást követően hamar visszaállnak a normál értékek. A magas vérnyomásban szenvedők esetében azonban ez nem így történik, a magas értékek tartósan fennmaradnak. Ha több alkalommal is magasabb értéket jelez a vérnyomásmérő, javasolt azonnal orvoshoz fordulni, hogy kiderüljön, mi áll a háttérben.

Hogyan előzhető meg a magas vérnyomás?

A magas vérnyomást megfelelő életmódváltással lehet megelőzni. A rendszeres sportolás, az egészséges táplálkozás, a testsúly optimalizálása, a dohányzásról való leszokás és az alkoholos italok elkerülése nagyban segíthet megőrizni a megfelelő vérnyomást.

A magas vérnyomás kezelése

Az esetek nagy részében amagas vérnyomástünetei sokáig nem jelentkeznek, így nem is okoznak komoly panaszt a betegnek. A betegség időben történő felismerése azonban rendkívül fontos, hiszen kezelése és megszüntetése annál eredményesebb, minél előbb kiderül a probléma. A gyógyszeripari innovációnak és a modern orvostudománynak köszönhetően ma már létezik olyan vérnyomáscsökkentő gyógyszer, amely akár 50 Hgmm-rel is képes csökkenteni a vérnyomást! Az OEP által is támogatott, fix kombinációt tartalmazó készítmény hatékonyan és biztonságosan ér el jelentős vérnyomáscsökkentést, és kiemelkedő eredményekhez vezetett már olyan hipertóniás felnőttek esetében is, akiknek a vérnyomása eddig nem volt megfelelően beállítható.

Ma Magyarországon minden negyedik ember vérnyomása magas, azonban legtöbben nem tudnak, vagy nem vesznek tudomást róla, illetve sok esetben nem kezelik megfelelően a betegséget. Pedig vizsgálati adatok támasztják alá, hogy a vérnyomás mindössze 2 Hgmm-es csökkentése 7-10 százalékkal csökkenti az olyan szív-érrendszeri események kockázatát, mint az infarktus vagy a stroke.