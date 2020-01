Mit tehet a rákbeteg saját gyógyulásáért?

Élete egyik legnagyobb küzdelme elé kerül az ember, amikor rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak nála. Az orvosok és a kezelések mellett azonban a család és a barátok támogatása is kulcsfontosságú ahhoz, hogy győztesen kerülhessen ki ebből a harcból.

Nehéz előre megjósolni, hogy milyen reakciót vált ki egy emberből, ha megtudja: rákot diagnosztizáltak nála. A szörnyű hírre letargia, düh vagy akár kétségbeesés is úrrá lehet a páciensen, holott fontos lenne, hogy hideg fejjel tudja átgondolni a helyzetét. Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk vele, hogy az orvos hogyan tudja a lehető legkíméletesebben közölni a diagnózist, mellyel felkészítheti betegét az előtte álló megpróbáltatásokra. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy az onkológus milyen módon önthet erőt páciensébe, illetve milyen tanácsokat adhat annak érdekében, hogy az a saját kezébe vehesse a gyógyulását.

Vigyázzunk, honnan tájékozódunk!

Hogyha már megvan az eredmény, és bebizonyosodott, hogy rosszindulatú daganat miatt kell kezelni a páciensét, a legfontosabb a hiteles és tárgyilagos tájékoztatás. Igyekezni kell pozitív irányba terelni a beszélgetést, a különböző terápiák eredményessége reményében. A gyógyulás reményét maximálisan meg kell hagyni - mondta el a HáziPatika.com-nak Dr. Máthé Csaba onkológus. Kiemelte azonban: nem szabad a megnyugtatás kedvéért sem téves információkkal hitegetni, ez ugyanis megrendítheti a beteg orvosba vetett bizalmát, és a jól bevált gyógykezelésektől eltávolodva különféle kuruzslók kétes hatású kezelései felé terelheti.

Márpedig a beteg hozzáállása kulcsfontosságú a saját gyógyulása érdekében, az onkológus szerint fontos tudatosítani: fel kell, hogy vegye a kesztyűt, és küzdjön a betegség ellen, hiszen ha minden lehetőséggel élünk, van esélyünk a gyógyulásra. "A jelenleg elérhető leghatékonyabb kezelést kell biztosítanunk a betegnek, illetve lehetséges, hogy akad valami újfajta, még kísérleti stádiumban levő gyógyszer, amely jó esélyekkel kecsegtet. Mindez persze csupán a beteg beleegyezésével vehető igénybe, nem lehet és nem is szabad ráerőltetni a gyógymódot" - emelte ki Máthé Csaba. Ahhoz azonban, hogy a páciens a lehető legjobb döntést meghozhassa, tisztában kell lennie a betegség számos aspektusával. Sajnos a hazai statisztikák azt mutatják, hogy a magyar ember egészségügyi műveltsége az EU-s átlag alatt van, tanácsos így az érintetteknek alaposan utána olvasni az adott daganat viselkedéséről és a gyógymódokról.

A rákot nem kell egyedül végigcsinálni: a gyógyulást segíti a család, a barátok, a pszichológus támogatása

Nem mindegy persze, hogy milyen forrást használ, az internet ugyanis hemzseg a forrásmegjelölést nélkülöző tanulmányoktól, önjelölt orvos-bloggerektől és kétes hatású gyógymódoktól. A baj az, hogy a tapasztalatok szerint éppen ezekre a legkönnyebb ráakadni, ráadásul sokszor kecsegtetőbb mondanivalóval bírnak a földhözragadt, de hiteles dokumentációknál. Hajlamosabbak így a hozzá nem értők ezeknek a forrásoknak igazat adni. "Sokszor szoktam betegtájékoztató nyomtatványokat, kiadványokat adni, melyet otthon aztán átolvashatnak. Emellett mindig azt tanácsolom, hogy a döntés meghozatala előtt üljön le, és beszéljen a családdal is, vagy akár kérje ki másik szakember véleményét" - hangsúlyozta az onkológus.

Nem kell egyedül végigcsinálni

A diagnózis okozta sokk feldolgozásáért tanácsos pszichológus segítségét is igénybe venni, de a beteg vallási és világi szemléletének függvényében lelkészhez is fordulhat belső egyensúlya helyreállításáért. Rendkívül káros hatással lehet az izoláció, amelyet bizonyos esetben a beteg maga idéz elő azzal, hogy az állapota depresszióba süllyeszti és elvonul a világ elől, még a szeretteivel sem kívánja tartani a kapcsolatot. Előfordulhat ugyanakkor az is, hogy maga a család szeparálja el a beteget, mert félnek a betegségtől. Az onkológus kiemelte: a rák semmilyen formája nem ragályos, viszont rengeteget ártunk a betegnek azzal, ha magára hagyjuk és stigmatizáljuk ebben a nehéz időszakban.

A daganat típusától függetlenül ajánlott odafigyelnünk arra is, hogy mi kerül az asztalra. Főként a mediterrán étrendet javasolják, kevesebb vörös hús és sok zöldség, gyümölcs fogyasztását. A kemoterápia számos élettani hatást okozhat, megváltozhat az emésztés is, nem tanácsos ezért nehéz ételekkel terhelni a szervezetünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha valamit megkíván a beteg, azt ne egye meg, hiszen az ízletes falatok is hozzájárulhatnak a közérzet javításához. Lényeg azonban a mértékletesség - emelte ki Máthé Csaba. "Egy általánosan egészségjavító életmódot tanácsos követni, sok testmozgással, könnyű ételekkel" - tette hozzá. Ha a beteg megőrzi egészségtudatos szemléletét és képes már a rák utáni időszakra tervezni az életét, javulnak az esélyei a gyógyulásra is.