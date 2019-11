Új honlap indul a legmodernebb terápiákról

A klinikai vizsgálatokban évente mintegy 15-20 ezer magyar beteg vesz részt, akiknek a legmodernebb kezeléseket, valamint a gyógyulást vagy egy jobb minőségű élet reményét kínálják ezek a vizsgálatok. A tapasztalatok szerint azonban sok a tévhit a témával kapcsolatban, és sokszor az érdeklődők sem jutnak megfelelő információhoz.

Az elmúlt években közel ötödével csökkent a Magyarországon folytatott új klinikai kutatások száma. Részletek itt.

Az AIPM és az MKVT közös tájékoztató kampánya - és az annak első állomásaként elindult honlap - célja, hogy segítsen megérteni a klinikai vizsgálatok felépítését, működését, a sokszor bonyolult gyógyszerfejlesztési folyamatban betöltött szerepét, valamint elmagyarázza az érintetteknek, hogy miként vehetnek részt a vizsgálatokban. Kiemelten fontos annak bemutatása, hogy a klinikai vizsgálatok középpontjában a már sokszorosan tesztelt vizsgálati készítmény vagy eszköz biztonságos, folyamatosan és sokszorosan ellenőrzött körülmények közötti gyakorlati felhasználása áll.

A klinikai vizsgálatok révén a betegek a legújabb kezelési módszerekhez jutnak hozzá. Fotó: iStock

Az info.klivi.hu látogatói olvashatnak a klinikai kutatások egyes fázisairól, valamint a vizsgálatok során gyakran felmerülő kérdésekről, szakkifejezésekről és rövidítésekről. A közeljövőben pedig a Magyarországon elérhető klinikai vizsgálatok kereshető adatbázisával is bővül a kezdeményezés.

"A részt vevő betegeknek biztosított nyilvánvaló előnyökön túl, a Magyarországon végzett klinikai kutatások összességében mintegy 100 milliárd forint hozzáadott értéket teremtenek a gazdaságnak, miközben a klinikai vizsgálatok több ezer magasan képzett szakember itthoni foglalkoztatásához és szaktudásának folyamatos növeléséhez járulnak hozzá. Ezért fontos, hogy minden érintett és a közvélemény is hiteles információhoz juthasson a klinikai vizsgálatokról" - mondta el a honlap indulása kapcsán dr. Jandrasits Gergely, az AIPM alliance managere.

Dr. Szepesi Gábor, az MKVT elnöke kiemelte: "Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen a klinikai vizsgálatokat rendkívül felkészült és elismert magyar szakemberek vezetik, akik számára ezzel ráadásul a nemzetközi tudományos vérkeringésbe való bekapcsolódásra is megnyílik az út. Ezáltal - amennyiben megfelelnek a vizsgálatban való részvétel feltételeinek - a magyar betegek számára is elérhetővé válik a lehetőség, hogy olyan, általában több országban zajló nemzetközi vizsgálatoknak legyenek önkéntes résztvevői, amelyekben a legmodernebb és legfejlettebb terápiák és kezelések fejlesztései zajlanak. Így ezek számukra is elérhetővé válnak."

A magyar betegeknek és a hazai egészségügynek is jelentős hozzájárulást jelentő, Magyarországra kerülő új klinikai vizsgálatok túlnyomó részét az innovatív gyógyszercégek finanszírozzák, ezáltal a betegek számára nyújtott ingyenes gyógyszerek és vizsgálatok a költségvetés számára is milliárdokban mérhető könnyebbséget jelentenek évente. Az AIPM álláspontja szerint a sikeres klinikai vizsgálat és az azt követő engedélyeztetés után fontos lenne, hogy a betegek szélesebb köre minél előbb hozzájusson az innovatív készítményekhez. Ehhez azonban az új terápiákhoz való hozzáférés gördülékenyebbé tétele és a befogadások felgyorsítása szükséges.