Nekem Szól!: taroltak a digitális megoldások

Idén immár negyedik alkalommal adta át ünnepélyes keretek között az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) a Nekem Szól! Egészségértés Díjakat. A pályázat célja idén is az volt, hogy kiemelje és felhívja a figyelmet az egészségértést támogató legjobb kezdeményezésekre. Az idei pályázatra a 2018. október 1. és 2019. október 31. között Magyarországon futó vagy folyamatban lévő projektekkel lehetett nevezni, a zsűrinek pedig végül közel 100 pályázat közül kellett kiválasztani a legjobbakat.

Betegen lépnek nyugdíjas korba a magyarok

Magyarországon komoly problémák vannak az egészségértéssel, amit az innovatív gyógyszergyártók egy korábbi kutatása is megerősít - hívta fel a figyelmet dr. Vereckei Péter, az AIPM elnöke. Egy friss Eurostat-jelentést is említett, mely szerint a magyar nők átlagban 60, a magyar férfiak pedig kicsivel több, mint 59 évet töltenek el egészségben. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyart hamarabb ér utol egy tartós betegség, minthogy elérné a nyugdíjkorhatárt. Ötven felett a magyarok a környező országokhoz képest is nagyobb arányban tűnnek el a munkaerőpiacról, aminek komoly nemzetgazdasági hatásai vannak.

"A sok esetben lehangoló hazai egészségügyi mutatók és az ellátórendszer hatékonysága javításához az egészségértés fejlesztésén vezet az út: aki jobban eligazodik az információk sokaságában, megérti az életmódja és egészségi állapota közötti fontos összefüggéseket, jobban betartja a kezelési előírásokat, kevesebb krónikus betegségben szenved és hosszabb egészségben eltöltött évre számíthat. Ez nemcsak az egyén szintjén fontos, hanem értéket teremt az egészségügy összes szereplője és a társadalom egésze számára. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete éppen ezért állt az egészségértést fejlesztő és népszerűsítő programok élére, négy évvel ezelőtt útjára indítva az azóta is töretlen sikernek örvendő Nekem Szól! programsorozatot. Örömteli, hogy a Nekem Szól! Egészségértés pályázaton idén is sok színvonalas kampánnyal találkoztunk" - mondta el a pályázat eredményeinek értékelése kapcsán dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója.

Taroltak a digitális megoldások

Dr. Ficzere Andrea, a zsűri tagja szerint az idei díjazottak között kiemelten nagy volt a telefonos applikációk és az internetes edukációs programok aránya. "A 2019-es pályázatok kapcsán szembetűnő volt a digitális megoldások térhódítása: a prevenciót támogató telefonos applikációktól kezdve hiánypótló online orvos-beteg kommunikációs eszközökön keresztül közérthető, széles rétegeket elérő közösségi média kampányokig bezárólag rengeteg újító megoldással találkoztunk" - hangsúlyozta dr. Ficzere Andrea.

A Nekem Szól! Egészségértés pályázat díjazottjai. Fotó: AIPM

Az idei pályázat során kategóriánként az első három helyezettet díjazta a szakmai zsűri. A Társadalmi szervezetek kategóriát és a pályázat fődíját az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány digitális egészségügyi naptára nyerte. A mobiltelefonos alkalmazás olyan menstruációs és termékenységi naptár, amely figyel az egészségre: segít a nőgyógyászati betegségek korai felismerésében, valamint a termékeny időszakok és a várandósság nyomon követésével hasznos társ a családtervezésben.

A pályázatok értékelésekor az Egészségügyi intézmények és szakemberek kategóriát kettébontotta a zsűri. Az Egészségügyi intézmények kategóriában az Országos Mentőszolgálat Életmentő applikációja diadalmaskodott, míg az Egészségügyi szakemberek kategória győztese dr. Kelemen Csaba méhnyakrákszűréslelet-értelmező programja lett. Az Egészségipar kategória első helyét az Essity Hungária Kft. szerezte meg Cseppnyi Önbizalom betegedukációs programjával.

A Média kategória győztese a Zállatorvos népszerű vlogger pályázata volt, mely a Közönségdíjat is kiemelkedő szavazataránnyal nyerte. A Nekem Szól! Egészségértés pályázat idei újdonsága volt, hogy a zsűri által a legjobbak közé válogatott projektekre a közönség is szavazhatott a nekemszol.hu oldalon. A pályázatokra közel hatezer szavazat érkezett.

A Társadalmi szervezetek, az Egészségügyi intézmények és szakemberek, valamint a Média kategóriák minden győztese bruttó 200 ezer forintos, a második helyezettek egyenként bruttó 100 ezer forintos, a harmadik helyezettek pedig egyenként 50 ezer forintos pénzdíjban részesültek, míg az Egészségipar szereplői kategória díjazottjai külön pénzdíjban nem részesülnek. A közönségdíj nyertese bruttó 200 ezer forint pénzdíj vihetett el.

Az idei Nekem Szól! Egészségértés pályázat zsűrijében dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, egyben az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója és a betegfokusz.blog.hu alapítója, dr. Horváth-Sziklai Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetője és Matics Kata kétszeres Nekem Szól!-győztes, az Egészségkommandó és az Intima.hu alapítója értékelte a pályaműveket.

A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2019 nyertesei

Társadalmi szervezetek kategória

I. helyezett és fődíj: "Együtt Könnyebb" Női Egészségért Alapítvány - Lucy, menstruációs és termékenységi naptár, ami figyel az egészségedre is

II. helyezett: Mellrákinfó Egyesület - Elég férfi vagy a rózsaszínhez?

III. helyezett: Babagenetika Egyesület - Emberi szemmel színesen - interaktív kiállítás

Egészségügyi intézmények kategória

I. helyezett: Országos Mentőszolgálat - Életmentő applikáció

II. helyezett: Végtagmentő Applikáció - Diabétesz és érbetegséges szövődményeiből kialakult állapotok javítása, amputációk megelőzése

III. helyezett: Semmelweis Egyetem Városmajori Klinika és a SZÍV SN országos betegegyesület - Középpontban a pitvarfibrilláció!

Egészségügyi szakemberek kategória

I. helyezett: Dr. Kelemen Csaba - Améhnyakrákszűrés lelet értelmezése

II. helyezett: Dr. Kőnig Róbert- Kőnig doki - érthető, hiteles, egészségügyi, közösségi kommunikáció

III. helyezett: Baji Anikó Katalin - AKUT szakasz - C vágány - A híd túloldala

Média és Kommunikációs Ipar

I. helyezett és Közönségdíj: Dr. Simanovszky Zoltán - Zállatorvos edukációs YouTube csatorna

II. helyezett: Császárvonal Projekt- Mindent a császármetszésről, A-Z-ig

III. helyezett: Splendidea Communications Kft. - FLOW PR - HPV - Rendhagyó szülői értekezlet

Egészségipar kategória

I. helyezett: Essity Hungária Kft. - Cseppnyi Önbizalom Kontinencia Betegedukációs Program

II. helyezett: Servier Hungária Kft. - Együtt dobban

III. helyezett: Janssen-Cilag Kft. - Szkizofrénia: tartós védelem, teljes élet