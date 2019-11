Mire kell figyelni, ha vért adunk?

Véradásra különösebben nem kell készülni, de. Nagyon fontos például, hogy a donor elegendő folyadékot igyon, így vénáját is könnyebb megszúrni, másrészt az átmeneti folyadékvesztés is kevésbé terheli meg a szervezetét. Aki ezt elmulasztotta, annak célszerű a véradás előtt kikészített folyadékból hozzávetőleg fél litert innia. Mivel a véradás nem klasszikus vérvételt jelent, nem kell éhgyomorral menni, hanem nyugodtan lehet előtte enni. Arra viszont figyelni kell, hogy lehetőleg ne zsíros, nehéz étel legyen. Teljesen éhgyomorral viszont nem szerencsés menni: legalább néhány darab kekszet célszerű elfogyasztani előtte. Fontos tudni azt is, hogy véradás előtt 24 órával nem javasolt a túlzott alkoholfogyasztás

Aki véradásra indul, előtte pillantson be az otthoni gyógyszeres fiókba, és gondolja át, hogy milyen gyógyszereket szedett az elmúlt napokban, hetekben. Ez azért fontos, mert a vérvétel előtt ki kell tölteni egy kérdőívet, amely a szedett készítményekre vonatkozik. Aki például antibiotikumot szedett, csak a kezelés befejezése után 1 hónappal adhat vért. Az orvosnak a vizsgálat során az étrend-kiegészítők , gyógyteák fogyasztását is említeni kell. A véradásnak általában nem akadálya, ha valaki például fájdalomcsillapítót szedett,, allergiaellenes szem- és orrcseppeket használ, étvágycsökkentőket, étvágyjavítókat, hashajtókat, emésztést segítő és epebetegségre ható gyógyszereket szed.

A véradás előtt viszont ezek szedéséről is be kell számolni, mert az orvosnak fontos mindenről tudnia. Olyan egyszerű gyógyszerekről is, mint például az Aspirin , amelynek hatóanyaga hat a vérlemezkékre. Ez az oka annak, hogy aki a véradást megelőző két hétben ilyen gyógyszert szedett, általában adhat vért, de véréből trombocitakészítmény nem készülhet. Olyan gyógyszerek is vannak - ilyenek például a véralvadásgátlók -, amelyek szedése mellett