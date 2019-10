MRE Bethesda Gyermekkórház

Nekem Szól! Egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek kategória I. helyezett, fődíjas



MRE Bethesda Gyermekkórház a díjátadón.

Milyen hatással volt a Nekem Szól! Egészségértés Díj a díjazott projektre?

A Bethesda Gyermekkórház díjnyertes Gyermek-egészség minden generációnak projektjének lényege, hogy 2018-ban széleskörű fejlesztés által, a különböző generációk médiafogyasztási szokásaiból kiindulva, a kórház számos új felületet, csatornát alakított ki, amelyeken meg tudja szólítani a Baby boomer generációtól kezdve, az X, Y, Z és Alfa generációt. A díj elnyerése további ösztönzést adott, hogy keressük a kommunikáció új és új csatornáit és ahhoz alakítsuk üzeneteinket. Egy év alatt számos új kezdeményezéssel tudutuk így kiegészíteni tavalyi fődíjas projektünket.

Mi történt az elmúlt egy évben a díjazott projekttel?

A Y és Z generáció számára aktív kommunikációs tevékenységbe kezdtünk az Instagramon, és ehhez rengeteg újszerű tartalmat gyártottunk. Ez a generáció előnyben részesíti a videós tartalmakat, így egy kollégánk rendszeresen keresi azokat a gyermekegészségügyi témákat, amelyből kisvideókat forgathatunk. Legsikeresebb videós posztunk azóta másfél millió FB felhasználót ért el.

Milyen tippet adna az idei pályázóknak, mi a sikeres kezdeményezés titka?

Meg kell találni azokat a társadalmi igényeket, amelyekre egy-egy szervezet a tevékenységével válaszolni tud. Az igény és az üzenet összehangolása után pedig újszerű kommunikációs módszerek, felületek állnak rendelkezésünkre, ezeket kell jól összetenni. Soha nem volt ilyen jó dolgunk, ennyi lehetőségünk a közösségi média által, de bátornak kell lenni, hogy egy-egy kezdeményezés valóban eljusson a célcsoporthoz.

Mályvavirgág Alapítvány - COOLTAS

Nekem Szól! Egészségértés Díj 2018. - I. helyezett, Betegszervezet kategória

Mályvavirgág Alapítvány a díjátadón.

Milyen hatással volt a Nekem Szól! Egészségértés Díj a díjazott projektre?

Régóta vártuk, hogy díjazottak lehessünk, mert hisszük, hogy a munkánk eredményes és értéket képvisel. A COOLTAS projekt egy különleges, egyedi kampány volt, ahol rengeteg fiatalt tudtunk megmozgatni. A díj után bekerültünk az EFPIA Health Collaboration Guide oldalra- ez nemsokára lesz aktív- a kampánnyal, és több fórumon tehettük magunk mellé, hitelességünket alátámasztva.nMindemellett a COOLTAS-ban résztvevőknek is visszajeleztünk és ez adhatott egyfajta alapot a COOLTAS 2. kampányhoz is.

Mi történt az elmúlt egy évben a díjazott projekttel?

2019. szeptemberében folytattuk a kampányt, mint Instagram kampány - amely szintén nagyon sikeres volt.

Milyen tippet adna az idei pályázóknak, mi a sikeres kezdeményezés titka?

Mi, Mályvavirágok hisszük, hogy az egyedi, kreatív, de hiteles információk átadása ér és szolgál célt! Fontos, hogy sok emberhez jusson el az üzenet, vagy szemléletformáló, esetleg szemlélet változtató legyen. Nehéz ma kommunikálni úgy, hogy érthető egyszerű, de figyelemfelhívó legyen. Szerintem amellett, hogy megértetünk, átadunk valamit, kell, hogy az kiváltsa a motivációt is, pl. egy szűrés esetén, adjuk át a fontos üzenet, de akkor tettünk igazán nagy lépést, ha be is jelentkezik egy szűrővizsgálatra. Ugyan nem feladatunk a motiváció kiváltása, hiszen sokszor "csak" információt adunk át, mégis a siker nagy siker, ha az eredmény ebben is mérhető.

ManóMenü - Ambrus Éva

Nekem Szól! Egészségértés Díj 2018 - Egyéb társadalmi/gazdálkodó szervezetek, III. helyezett

Ambrus Éva a díjátadón.

Milyen hatással volt a Nekem Szól! Egészségértés Díj a díjazott projektre?

Több ezer letöltést generált a ManóMenü ingyenes applikációjára a tavalyi évben elnyert elismerésünk. Valamint az idei évben egy könyv megírására is felkérést kaptunk, melynek sikere minden várakozásunkat felülmúlja.

Mi történt az elmúlt egy évben a díjazott projekttel?

Több új funkcióval is frissítettük. Most már nem csak a heti menüt tudja a felhasználó összeállítani, hanem bevásárlólistát is generálhat az applikációval. A szakemberkereső funkció most már megyénként elérhető, így a hozzá legközelebbi segítséget találja meg a felhasználó. A keresőfunkció is továbbfejlesztésre került. Valamint a tartalmakat is folyamatosan frissítjük, sikere pedig töretlen.

Milyen tippet adna az idei pályázóknak, mi a sikeres kezdeményezés titka?

Véleményem szerint akkor válik egy ötlet vagy kezdeményezés igazán sikeressé, ha önzetlenül, mások valós megsegítésére kel életre.

Női Liga - "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány

Nekem Szól! Egészségértés Díj 2018 - Különdíj

A Női Liga a díjátadón.

A Női Liga öt különböző női szervezet összefogásával jött létre: "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány

Mályvavirág Alapítvány

Egészség Hídja Összefogás a Mellrák ellen

Mellrákinfó Egyesület

Babagenetika Egyesület

Milyen hatással volt a Nekem Szól! Egészségértés Díj a díjazott projektre?

A Női Liga tagszervezetei nevében Sallai Krisztina, Mályvavirág Alapítvány: Óriási elismerés volt a díj elnyerése, amely megmutatta, hogy egy ilyen fontos szervezet, mint az AIPM is értékesnek tartja a civil szervezetek együttműködését és közös fellépését. Megerősített minket abban, hogy a Női Liga, mint összefogás, erővel bír, és ösztönzött arra, hogy az eddig elért eredményeinkért tovább küzdjünk: hiszen bár 2018. év végére - a díj elnyerését követően - Kormányrendelet született a Női Liga által képviselt betegcsoportok személyi jövedelemadó kedvezményére, de az ehhez való igazságos hozzáférésért 2019-ben/ a 2019. év folyamán is küzdenünk kellett/kell.

Mi történt az elmúlt egy évben a díjazott projekttel?

Az első kérdésben foglalt válasz alapján, 2019. évben az elért Kormányrendelet módosítás gyakorlati alkalmazásában kívánt segítséget nyújtani a Női Liga, tekintve, hogy mindennek végrehajtási utasítása nem került kihirdetésére. Az érintett Szereplőkkel (páciensek-szakorvosok-háziorvosok-döntéshozók) az év során folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás zajlott mindazért, hogy a jogszabályban foglalt adókedvezményt a Kr. erejénél fogva, az arra jogosultak teljes köre igénybe tudja venni. A Női Liga ez évben az edukációs tevékenysége irányába is előkészítő, alapozó egyeztetéseket folytatott.

Továbbá óriási megtiszteltetésként a Magyar Országgyűlés Háznagyasszonyának meghívására, a Magyarországon regnáló Nagykövet Asszonyok előtt kaptunk lehetőséget bemutatkozásra a Parlamentben. A találkozó során a hivatalos programot követően, alkalmunk nyílt a Nagykövetasszonyokkal informális egyeztetésre is, az általunk tapasztalt kérdéseinket, problémafelvetéseket adtuk közre. Jelen hét folyamán pedig hivatalos meghívást kaptunk a Diplomata Házastársak ez évi vásárára.

Milyen tippet adna az idei pályázóknak, mi a sikeres kezdeményezés titka?

A "titok" abban rejlik, hogy nem vagyunk egymás konkurenciái, hanem minden szervezete a Női Ligának egy- egy, a maga kiemelten fontos, saját területét viszi, képviseli, terelgeti, menedzseli. Az összefogás mindig erősíti egyben és külön-külön is a területeket! Érzékeljük, tapasztaljuk, hogy bizonyos célokat így valóban könnyebb elérni!