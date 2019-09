Ismét díjat kap, aki egészségre nevel

Szeptember 16-ától október 20-áig lehet pályázni az immár negyedik alkalommal meghirdetett Nekem Szól! Egészségértés Díjra. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 2016-ban indította útjára a pályázatot. A cél, hogy feltérpékezzék, díjazzák és bemutassák a legsikeresebb, egészségértést fejlesztő hazai programokat.

Ezért fontos az egészségértés

Az AIPM korábbi reprezentatív kutatásából kiderült, hogy Magyarországon minden második embernek problémát okoz az egészségével kapcsolatos információk megértése, így különösen fontos, hogy a jó gyakorlatok minél szélesebb körben ismertté váljanak, ezzel is támogatva az egészségértés fejlődését.

Kiderül, melyik programok segítik leginkább az egészségügyi tájékozottságot. Fotó: iStock

"A hiteles, tényszerű, ám közérthető, egészséggel és egészségüggyel kapcsolatos kommunikáció minden szereplőtől innovatív megközelítést, illetve folyamatos fejlődést kíván. Az egészségértés fejlesztése az egészségügy összes szereplője számára értéket teremt, hiszen akinek jobb az egészségértése, egészségesebben él és jobban betartja a kezelési előírásokat. Így csökkenhet a krónikus betegségekben szenvedők száma, az egészségesen eltöltött évek pedig növekedhetnek. Az egészségértés fejlesztése tehát nagyban hozzájárul az egészségügyi ellátás hatékonyságának növeléséhez, így a népegészségügyi mutatók javításához is" - fogalmazott Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója.

Kategóriák és díjak

Az idei év egyik újdonsága, hogy a pályázatokat új weboldalon keresztül küldhetik be a jelentkezők, a zsűri által kiválasztott legjobb 20 (kategóriánként 5) pályaműre pedig a közönség is szavazhat. A legtöbb voksot begyűjtő projektet közönségdíjjal honorálják a zsűri által odaítélt díjak mellett. További újdonság, hogy változtak a pályázható kategóriák is, így idén az alábbi területekről várják a pályaműveket:

egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek

társadalmi szervezetek, egyéb állami és gazdálkodó szervezetek és szakembereik

média és a kommunikációs ipar szereplői

egészségipar szereplői

Az első három kategória minden győztese bruttó 200 ezer forintos, a második helyezettek egyenként bruttó 100 ezer forintos, a "bronzérmesek" pedig 50 ezer forintos pénzdíjban részesülnek, kivéve az Egészségipar szereplői kategóriát. A közönségdíj nyertese szintén 200 ezer forint pénzdíjban részesül.

Hogyan értékelnek?

A 2019-es zsűri tagjai: Dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, a betegfokusz.blog.hu alapítója

Dr. Horváth-Sziklai Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalvezetője

Matics Katalin, kétszeres Nekem Szól!-győztes, az Egészségkommandó és az Intima.hu alapítója

A zsűri az értékeléskor a pályázatok szakmai tartalmát, érthetőségét, kreativitását és újszerűségét veszi figyelembe. A projektek szakmai tartalmának értékelése a Hiteles Egészség-kommunikációért Egyesület (EgészségKommandó) által felállított szempontrendszerrel kiegészülve történik.

A Nekem Szól! Egészségértés Díj pályázatra természetes személyek és szervezetek (jogi személyiségtől függetlenül állami intézmények, gazdálkodó szervezetek, betegszervezetek, alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek) pályázhatnak olyan programokkal, amelyek segítik a magyarok egészségügyi tájékozottságát. Ide tartoznak például a komplex kommunikációs és oktatási programok, az informatív betegtájékoztató kiadványok, az online megoldások és a mobilapplikációk is.