Ezek a legveszélyesebbek a magyarokra

A magyar társadalom egészségi állapota kulcsfontosságú az ország teljesítőképessége szempontjából. Az idő előtti megbetegedések ugyanis nemcsak munkaerőpiaci kiesést, hanem komoly egészségügyi kiadásokat is jelentenek a költségvetés számára. Egészségügyi mutatóink tekintetében azonban még elmaradásban vagyunk az EU-s átlagtól - olvasható a közleményben. Az AIPM III. Innovatív Gyógyszeripari Körkép kutatása azt vizsgálta, hogyan alakul a magyarok egészségi állapota a következő 10 évben, melyek a legfontosabb kockázati tényezők, illetve milyen mértékben járulnak majd hozzá a hazai egészségügyhöz az innovatív gyógyszergyártók.

A mozgásszegény életmód a magyarok egyik nagy ellensége. Fotó: iStock

Lassú javulás várható

A gyógyszergyártó vállalatok vezetői óvatosan optimisták a magyarok jövőbeni egészségi kilátásait illetően. Úgy gondolják, a következő 10 évben kissé növekszik majd az egészségben eltöltött évek száma, amely az EUROSTAT adatai szerint jelenleg átlagosan 60,2 év a magyar nők és 59,5 év a férfiak esetében. Emellett várhatóan a magyarok egészségértésének mértéke is növekedni fog majd. Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés idejével kapcsolatban azonban már kevésbé optimisták a válaszadók - arra számítanak, hogy inkább változatlan marad. Eközben viszont úgy vélik, hogy épp a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javítaná a leginkább magyar társadalom egészségi állapotát, valamint növelné a születéskor várható élettartamot.

A túlsúly és a mozgáshiány a legveszélyesebb

Az AIPM kutatása az egészségünket befolyásoló kockázati tényezőkre is kitért. Az eredmények alapján két egymással összefüggő veszély körvonalazódik. A válaszadók szerint ugyanis a következő 10 évben a túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód szerepe növekszik leginkább a magyarok egészségét fenyegető kockázati tényezők közül. De jelentős probléma az alacsony egészségértés, az egészségtelen táplálkozás és az alkoholfogyasztás is. A dohányzás szerepéről úgy gondolják, változatlan marad, ugyanakkor a felsorolt kockázati tényezők közül egyikről sem feltételezik, hogy csökkenne a szerepe a következő 10 évben.

Magyarországon a legrettegettebb betegségek egyike a rák, amely minden negyedik embert érint az élete során. Ennek kapcsán a kutatás azt vizsgálta, hogy a nemzetközi gyógyszercégek vezetői szerint a következő 10 évben mely faktorok milyen mértékben járulnak majd hozzá a daganatos megbetegedések túlélési esélyének növeléséhez. A válaszadók szerint az innovatív terápiák, tehát a gyógymódok fejlődése lehet mindennek a kulcsa.

Az innovatív gyógyszergyártók szerepe

Az AIPM kutatásában azt is felmérte, hogy a gyógyszervállalatok vezetői szerint vajon hogyan befolyásolja a magyar egészségügyet az innovatív gyógyszeripar. Az egyöntetű vélemény szerint a következő években folytatódik a most is megfigyelhető pozitív tendencia - egyrészt az innováció ösztönzésével. Emellett továbbra is fontos szerepük lesz az innovatív gyártóknak abban, hogy legújabb készítményeikkel segítsék a magyarok gyógyulását. Harmadrészt pedig abban is egyetértés mutatkozott a válaszadók között, hogy az innovatív gyógyszergyártók tevékenységükkel a következő években is jelentősen hozzájárulnak majd a hazai GDP-hez, erősítve a nemzetgazdaságot.