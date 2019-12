Egy program, ami minden nőnek segíthet

A méhnyakrákszűrés 21 éves kortól évente ajánlott. Ha azt nézzük, hogy egy nő ma Magyarországon átlagosan 81 évig él, s feltételezzük, hogy minden évben elmegy rákszűrésre, az legalább 60 lelet, amit értelmezni kellene. Az országban élő felnőtt nők száma közel 3,8 millió, ha mindenki elmenne egyszer egy évben, akkor az orvosoknak ennyi konzultációt kellene beiktatnia a leletek magyarázatára, holott az szerencsére a legtöbb esetben negatív. Ezt az irdatlan mennyiségű munkát könnyítette meg Dr. Kelemen Csaba szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos, amikor úgy döntött, ő bizony elkészít egy leletértelmező programot, amivel bárki megértheti, ami a papírjára került. Az elképzelést tettek követték, s május óta elérhetővé vált az oldal, amivel a szakember elnyerte a Nekem Szól! Egészségértés Díjat Egészségügyi szakemberek kategóriában.

Dr. Vereckei Péter, az AIPM elnöke, Dr. Kelemen Csaba szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos és Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója a Nekem szól! Egészségértés Díj ünnepi díjátadóján. Fotó: AIPM

HáziPatika.com: Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által 2016-ban elindított Nekem Szól! Egészségértés Díj célja, hogy minden évben lehetőséget biztosítson a legjobb, leginnovatívabb egészségértést fejlesztő programok elismerésére, széles körű megismertetésére, továbbfejlesztésére. 2019-ben az Egészségügyi szakemberek kategóriában első helyezést ért el A méhnyakrák szűrés lelet értelmezése című projektjével, amihez szívből gratulálunk. Mit jelent Önnek ez az elismerés?

Dr. Kelemen Csaba: Tényleg őszintén meglepett, ugyanis fel sem merült bennem, hogy számíthatok bármilyen díjra. Természetesen tudom, hogy annak köszönhetem, hogy volt esélye ennek az én egyszerű programozói tudásommal készült projektnek, hogy nem egy kategóriában indult a fejlesztőcsapatokkal, akiknek ez a szakmája, s jóval nagyobb tőke is áll mögöttük. Egyébként ez az első ilyen típusú, komoly elismerése annak, amit az online térben művelek. Az első oldalamat tizenpár éve készítettem el, s akkor még inkább csak egy digitális névjegykártyaként funkcionált. Az évek során azonban egyre tovább fejlesztettem. Figyeltem a külföldi oldalakat, trendeket, autodidakta módon tanultam a programozást, és igyekeztem a honlapom olyanná tenni, ami valóban érdemi segítséget ad.

HáziPatika.com: Honnan jött a leletértelmező program ötlete? Miért tartotta fontosnak, hogy elkészüljön?

Dr. K. Cs.: Nagyon sok rákszűrést végzek, s amíg a korábbi Papanicolau-skála volt használatban, addig sokkal egyszerűbb dolga volt a pácienseknek, hiszen - egyszerűen fogalmazva - a P1-P2 eredmény jó volt, a P3 nem annyira, ami pedig utána jött, nyilván lehetett tudni, hogy rosszat jelent. Az új, egyébként már évek óta használatban lévő Bethesda-rendszer azonban sokkal részletesebb lelet, ami szakmai szempontból remek, ám a páciensek szempontjából már nem. 30-40 különböző, potenciálisan beikszelhető paramétert tartalmaz, amiből 2-4 biztosan be is van jelölve, s az értelmezése már korántsem annyira egyértelmű, mint a korábbi skála esetében. Nagyon sok idő ment el az elmúlt években azzal, hogy utólag magyarázzuk el az eredményeket. Innen jött az alapötlet, hogy csinálni kellene egy felületet, aminek a segítségével megérthetik a páciensek a saját eredményeiket. Ráadásul úgy akartam elkészíteni, hogy ha a kezében fogja a papírját, ugyanazt lássa a képernyőn is, hogy könnyebben beazonosítsa a paramétereket, amikre rákattintva megjelenik a bővebb magyarázat. A cél az volt, hogy annyira egyértelmű legyen, hogy ne kelljen hozzá használati utasítás.

HáziPatika.com: Május óta elérhető oldalán ez a felület, mennyien keresték fel az oldalt? Tapasztalt-e akár személyesen, akár a kollégái visszajelzései alapján, hogy a nők kevesebbszer kérdeznek leleteikről?

Dr. K. Cs.: Sajnos pontos adatokat most nem tudok mondani, de annyi bizonyos, hogy mióta elérhetővé tettem a leletértelmező programot, gyakorlatilag megszűntek az olyan korábban napi szintű konzultációk, amik során a citológiai eredményeket kellett megmagyaráznom. Csak néhány külföldi páciens maradt még, akik a nyelvi akadályok miatt nem tudják használni az oldalt. A szakmán belül is pozitív visszajelzéseket kaptam, akik megismerték mind hasznosnak találták a programot.

Dr. Kelemen Csaba, és az általa fejlesztett, díjnyertes leletértelmező program. Fotók: Magánarchívum

HáziPatika.com: Azt szokták mondani, hogy az internet nem helyettesítheti az orvost, ez a leletértelmező azonban egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a páciens maga is értelmezhesse szűrővizsgálati eredményeit. Van ennek kockázata? Gondolunk itt arra, ha például a lelet rossz hírt tartalmaz...

Dr. K. Cs.: Szakmai szempontból úgy gondolom nincs kockázata, hiszen az egyes pontok magyarázatai megállják a helyüket. Azt azonban továbbra is betartjuk mi is, hogy ha a méhnyakrákszűrés során érdemi kóros hámelváltozást tartalmaz az eredmény, akkor nemcsak kiküldjük azt, hanem személyesen én magam szoktam felhívni a beteget, s a rendelőben beszélek vele az eredményről, a további teendőkről. Ez így korrekt.

Természetesen az interneten történő betegedukáció, leletértelmezés, vagy a páciensekkel való direkt kommunikáció soha nem fogja teljes értékűen kiváltani a személyes találkozást, de rengeteget tud segíteni. A mai világban pedig, amikor az interneten minden is elérhető, különösen fontos, hogy szakmailag korrekt weboldalakról tájékozódjanak az emberek. Sajnos azonban az olvasók így is megtalálják az evidencia és szakmai háttér nélküli forrásokat, ahol sok téves információt írnak le.

Névjegy Dr. Kelemen Csaba, szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos

Tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte, képesítései megszerzése után egy évig dolgozott Japánban. 2004 óta Magyarországon praktizál, jelenleg a Szent János Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán dolgozik főorvosként.

HáziPatika.com: Nem ez az első program, amit készített, lehet-e tudni a további tervekről? Van-e még olyan funkció, amivel szeretné ezt a leletértelmezőt bővíteni?

Dr. K. Cs.: Amíg nem jön újfajta beosztás, addig nem tervezem ennek a módosítását. Ötleteim mindig szép számmal vannak, de nem mindegyiknek egyszerű a megvalósítása számítástechnikai szempontból. A honlapom, az azon lévő kalkulátorok és minden más az én munkám, de nyilván nem ez a fő tevékenységem, s a család és a munka mellett erre a hobbimra kevés idő jut mostanában.