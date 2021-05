A magyarok háromnegyede bízik a vakcinákban

A magyarok a koronavírus-járvány elleni harc egyik legfőbb eszközének egyértelműen a védőoltást tartják - derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) országos reprezentatív közvélemény-kutatásából. Az eredmények alapján a pandémia rávilágított arra, milyen kockázatos lehet, ha egy betegségre nincsen gyógymód, ezért jobban bízunk az innovatív gyógyszerekben, és fontosabbnak gondoljuk, hogy ezek minél gyorsabban eljuthassanak a magyar betegekhez is.

Nőtt a bizalom az innovatív készítmények iránt

A koronavírus megjelenését követően sokféle információ látott napvilágot a védőoltásokkal kapcsolatban, ugyanakkor a lakosság véleménye egyértelmű: az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) országos reprezentatív kutatásának eredményei alapján a megkérdezettek 65 százaléka válaszolta, hogy a koronavírus-járvány egyik legfontosabb eszköze a védőoltás.

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója elmondta: korábban nem látott gyorsasággal sikerült kifejleszteni a hatékony és biztonságos COVID-19 vakcinákat.

A magyarok túlnyomó többsége bízik a vakcinákban. Fotó: Getty Images

Az, hogy mostanra már több millió magyar megkaphatta a védőoltást, a példaértékű tudományos együttműködésnek, az innovatív gyógyszervállalatok összefogásának, a gyors kormányzati-hatósági döntéshozatalnak, és az egészségügyi szakemberek áldozatos munkájának köszönhető. Ez a kutatás is megerősíti, hogy az emberek többsége egyértelműen támogatja a védőoltásokat, és bízik az innovatív gyógyszerekben - olvasható az AIPM közleményében.

Az eredmények alapján a pandémia nemcsak a vakcinával, hanem általában az innovatív készítményekkel kapcsolatos bizalmat is növelte, és rávilágított arra, hogy az új fejlesztések mennyire fontosak a lakosság egészsége szempontjából. A megkérdezettek többsége (58 százalék) válaszolta, hogy jobban bízik az innovatív készítményekben a járvány kitörése óta, és 68 százalékuk szerint fontosabb, hogy ezek a készítmények minél gyorsabban eljussanak a magyar betegekhez is. A válaszadók közel háromnegyede (73 százalék) számára a mostani világjárvány világossá tette, hogy milyen károkat tud okozni, ha egy betegségre nincsen megfelelő gyógymód, ezért fontosabbnak látják az új készítményeket fejlesztő innovatív gyógyszergyártók munkáját.

Egyre több súlyos betegség válik kezelhetővé

Miközben a legtöbb szó ma a koronavírusról esik, fontos azt is hangsúlyozni, hogy a világjárvány ellenére nem a COVID-19 okozta megbetegedés a legrettegettebb kór. Ennél sokkal veszélyesebb betegségeket is ismerünk, amelyek gyógyításában komoly áttörés történt az elmúlt évtizedekben: az új fejlesztésű készítmények egyre hatékonyabbak. Az innovatív gyógyszergyártók azért dolgoznak, hogy mielőbb megtalálják a gyógymódot a ma még nem, vagy csak nehezen kezelhető betegségekre, és ezek a terápiák mielőbb elérhetővé váljanak a magyar betegek számára is.

Az elmúlt 30-40 évben számos betegség (például kardiovaszkuláris, onkológiai, pszichiátriai, anyagcsere- és tüdőbetegség, AIDS) az innovatív gyógyszereknek köszönhetően vált gyógyíthatóvá vagy hatékonyabban kezelhetővé. Így mind az életminőség, mind a várható életkor korábban elképzelhetetlen mértékben nőtt. Az innováció érték, az új gyógyszer pedig egyre több beteg számára jelent valódi új esélyt az életre, a gyógyulásra.