"35 éves nők nem tudják, hány napos a ciklusuk"

A sikerig vezető útról az alapítvány egyik alapító tagjával, Salamon Adrienn-nel beszélgettünk, aki elmesélte, miért hasznosabb a Lucy más, hasonló alkalmazásoknál, és miért kellene minden nőnek használnia már az első menstruációjától kezdve.

HáziPatika.com: Mit jelent önnek a Nekem Szól! Egészségértés Díj?

Salamon Adrienn: Kiemelten fontosnak tartom, és nagyon örülünk annak, hogy van egy olyan díj, ahol az egészségfejlesztéssel, egészségértéssel foglalkozó szervezetek, cégek, kezdeményezések munkáját ismerik el. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az utóbbi években ez nem volt túlságosan hangsúlyos.

Egyébként nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy két díjat is nyertünk. Nem volt túl sok időm a pályázat megírására, az utolsó pillanatban adtam be, és nem kifejezetten bíztam benne, hogy bármi is lehet belőle. Még a díjátadó előtt is hezitáltam, hogy elmenjek-e vagy sem, mert aznap nagyon kaotikus napom volt. Miután nekünk ítélték az első díjat, már éppen készültem hazafelé - van ugyanis egy 8 hetes kisbabám, akit vittem magammal -, amikor szóltak a kolléganőim, hogy megnyertük a fődíjat is. Igazi csapatmunka, amit eddig elértünk, és reméljük, legalább ilyen szép lesz a folytatás is.

HáziPatika.com: Mit kell tudni a Lucyról, hogyan működik?

S. A.: A Lucy egy ingyenesen letölthető, komplex menstruációs naptár, ami annyival tud többet, mint a többi hasonló alkalmazás, hogy elemzi is a bevitt tüneteket, és meg tudja mondani, fennállhat-e valamilyen betegség. Diagnosztizálni természetesen nem tud, de a panaszok alapján javasolhatja, hogy példáulendometriózisveszélye miatt forduljunk orvoshoz. Az endometriózis mellett egyébként a PCOS-t, a miómát, a kismedencei gyulladást, az inzulinrezisztenciát és a cukorbetegséget is képes prognosztizálni.

A Lucy akkor is hasznos lehet, ha nőgyógyászhoz megyünk. Van benne egy olyan funkció, amely összesíti az egy adott időpontig bevitt adatokat, és készít belőlük egy kb. egyoldalas kivonatot. Ez világos, áttekinthető, egyebek mellett kiderül belőle, mikor volt az utolsó menstruációnk, milyen az átlagos ciklushosszunk, és hogy milyen problémák merültek fel a ciklusaink alatt. Amennyiben valamilyen kirívó dolgot lát a szakember, ami alaposabb utánajárást igényel, csak rákattint az adott részre, az alkalmazás pedig tételesen előhívja, az adott napon milyen tüneteink voltak, és mennyire éreztük erősnek a panaszokat. A célunk az, hogy a nők már az első menstruációtól elkezdjék használni a Lucyt, mert így folyamatosan láthatják majd, mi változik a szervezetükben.

Salamon Adrienn (középen) a Nekem Szól! Egészségértés Díj átadóünnepségén. Fotó: AIPM

HáziPatika.com: Miért éppen az említett betegségeket képes felismerni az alkalmazás?

S. A.: Az endometriózis adta magát, hiszen az alapítványunk ezzel a betegséggel, illetve az érintettekkel foglalkozik. A többit szakértők segítségével határoztuk meg - arra jutottunk, hogy ezek azok a nagy populációt érintő betegségek, amikre fel lehetne hívni a figyelmet.

HáziPatika.com: Miért gondolták úgy, hogy szükség lehet egy ilyen alkalmazásra? Voltak olyan tapasztalataik, hogy a nők nem ismerik a testük működését, a ciklusukat?

S. A.: Sajnos csak ez a tapasztalatunk. 35 éves, felnőtt, szexuális életet élő, gyereket tervező nők nem tudják, hány napos a ciklusuk, mi az a ciklus, mikor van az ovuláció, mikor kell mellönvizsgálatot végezni, miért kell csinálni - és most értelmiségi nőkről beszélek. El lehet képzelni, mi a helyzet azokkal, akiknek nem volt lehetőségük tanulni, vagy nem volt, aki elmagyarázza nekik a testük működését. Ez az egyik része a dolognak.

A másik, hogy az alkalmazás segítségével szeretnénk felhívni a figyelmet az endometriózisra, és könnyebbé, gyorsabbá tenni a diagnosztizálását. Világszerte átlagosan 8-10 év a betegség felismerési ideje, Magyarországon szerencsére most már 4 és fél - de úgy gondolom, ez az idő is sok annak, akinek minden ciklusa iszonyú fájdalmakkal jár, és azt gondolja, hogy ez normális.

Minden második fájdalmas menstruációval küzdő nőnek endometriózisa van, az endometriózis pedig ameddőségvezető oka. Ez túl nagy szám ahhoz, hogy ne foglalkozzunk vele, ne beszéljünk róla. Ha használjuk az alkalmazást, és csak a fájdalmas menstruációt jegyezzük fel, mint újra meg újra visszatérő tünetet, a Lucy akkor is jelezni fog, és javasolja, hogy forduljunk orvoshoz. Ez tulajdonképpen nem más, mint versenyfutás az idővel: minél hamarabb diagnosztizálják a betegséget, annál kevesebb kárt okoz. Sokkal egyszerűbb egy olyan endometriózist kezelni, ahol "csak" egy pici petefészekciszta van, és lehet, hogy műtétre sincs szükség, mint azt, ahol már tüdő-, hólyag- vagy veseérintettség is fennáll.

Nem hiszti. Nem gyengeség. Endometriózis Az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány készített 4 videót, amelyben különböző korú nők beszélnek arról, milyen az élet endometriózissal. A felvételek szlogenje: "Nem hiszti. Nem gyengeség. Endometriózis". Az egyik megszólaló egy tinédzser lány, akinél érettségi előtt diagnosztizálták a betegséget. Egy fiatal pár is elmondja a történetét: a lány az endometriózis miatt meddőséggel küzd, már túl van egy műtéten. Egy harminc körüli nő őszintén vall arról, hogy rögtön a műtét után megmondták neki, hogy amilyen hamar csak lehet, gyereket kell szülnie. Jelenleg nincs párkapcsolata, és fél, mit hoz számára így a jövő. Egy ötven körüli nő már a klimax felé közeledve mesél arról, ebben a korban hogyan érinti őt az endometriózis. A videók elérhetők YouTube-on, illetve az alapítvány Facebook-oldalán is.

Emellett az alapítvány már több mint 100 ezer, endometriózissal kapcsolatos kiadványt juttatott el nőgyógyászokhoz, háziorvosokhoz, védőnőkhöz, gyerekorvosokhoz, gyógyszertárakba azzal a céllal, hogy ha valaki fájdalmasmenstruációmiatt keresi fel őket, mindenféle kérés, kérdés nélkül adják oda nekik a tájékoztatót. Abban bíznak, hogy így az érintettek még gyorsabban kaphatnak szakszerű segítséget.

HáziPatika.com: Mennyi munka volt az alkalmazás elkészítésében?

S. A.: Rengeteget dolgoztunk, dolgozunk azon, hogy minél jobb legyen. Másfél-két éve készül, mindenki önkéntesen, a szabadidejében foglalkozik vele. Az én megkeresésem alapján indult el egyébként a munka, a szakmai hátteret az alapítvány mellett egy remek fejlesztőcsapat, Dr. Bokor Attila szülész-nőgyógyász, illetve Márki Gabriella egészségpszichológus biztosította. És természetesen kiemelt szerepe volt a 400 fős tesztelőcsapatnak is, akik január óta próbálgatják az alkalmazást. Készítettünk még fókuszcsoportos és egyéni interjúkat is, amik révén igyekeztünk felmérni, min kell javítani, mire van még igény.

HáziPatika.com: Mit tapasztaltak, milyen korú és milyen betegségekkel küzdő nők használják a leginkább?

S. A.: Jellemzően 16-38 év közöttiek használják, azzal kapcsolatban azonban, hogy milyen lehetséges betegségeket ismer fel az alkalmazás a leggyakrabban, egyelőre nem tudok releváns adatot mondani. A Lucy október vége óta elérhető, ez nagyon rövid idő, legalább 3-6 ciklusnak el kell eltelnie ahhoz, hogy világosabb képet kaphassunk a felhasználók egészségügyi állapotáról.

HáziPatika.com: Mik a jövőbeli terveik?

S. A.: Szeretnénk, ha nemsokára iOS-en is elérhetővé válna a Lucy, mert jelenleg csak azok tudják letölteni, akiknek Android operációs rendszer fut a telefonjukon. Dolgozunk azon is, hogy külföldről szintén lehessen használni. Amit még tervezünk, az az, hogy területenként, lakóhelyhez közeli szakértőket kapcsolnánk hozzá. Jelenleg ugyanis az alkalmazás csak átirányít a mi oldalunkra (az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány oldalára, a szerk.), és az ott felsorolt szakértők közül lehet kiválasztani, ki hova akar menni.

Több konferencián beszéltem már a Lucyról, ráadásul szinte az összes nemzetközi szervezettel kapcsolatban vagyok, és azt látom, hogy mindenki nagyon érdeklődő. Szeretnék, ha működne, fejlődne a dolog, mert az alkalmazás mind az orvosoknak, mind az érintetteknek nagy segítség lenne.