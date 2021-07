Árulkodó jelek, amelyek rákra utalhatnak

A rák típusától függetlenül máig rettegett betegség, amely érthető módon a legtöbb érintettben félelmet kelt. Pedig vannak olyan rosszindulatú daganatfajták, amelyek időben felismerve, megfelelő terápiával eredményesen gyógyíthatók. Ehhez viszont elengedhetetlen a korai diagnózis, hogy minél hamarabb észleljük és reagáljunk az első gyanús jelekre. A curejoy.hu összegyűjtötte a legárulkodóbb tüneteket, amelyek bajt jelezhetnek.

Minél később diagnosztizálják a rosszindulatú daganatot, annál nehezebb lehet a gyógyulás.

Bőr alatti és szájüregi csomók

Ahhoz, hogy felismerjük a bőrünk alatt vagy a bőrünk felszínén kialakuló, látható vagy kitapintható rosszindulatú elváltozásokat, rendszeresen át kell vizsgálnunk érzékeny testtájainkat, különös tekintettel az emlőszövetre, férfiaknál a herékre, a hónaljra, a hasra és a bőrre, ahol a legapróbb kinövések, elváltozások is viszonylag korán kiszúrhatók. Ahogy a szánk belsejében, az ínyünkön vagy a torkunkban keletkező dudor is, különösen, ha fehér vagy vörös színű. Természetesen nem minden szájüregi elváltozásnál kell azonnal rákra gondolni, a riadalmat okozhatja például a szájüreg nyálkahártyáján megjelenő fehér lerakódás (plakk), esetlegaftais, de nem árt résen lenni, és szakember segítségét kérni, ha valami szokatlant tapasztalunk az említett területeken.

Bőrviszketés, vagy furcsa kiütések

Immunrendszerünk - nagyon leegyszerűsítve - úgy reagál a rákos sejtekre, ahogy a szervezetünkbe behatoló baktériumokra: fehérvérsejteket küld, hogy elpusztítsák az új betolakodókat. Ennek következtében megnő az adott területen a véráramlás, amitől a bőr színe megváltozik, kipirosodik és meleg lesz, esetleg kiütések jelennek meg rajta, közben gyakran ég és feszül. A legtöbb esetben a bőrpír hátterében ennél egyszerűbb okok állnak - például idegesség, izzadás, leégés vagy allergia -, ám bármilyen szokatlan, látszólag ok nélkül és hirtelen jelentkező bőrreakciót érdemes orvosnak megmutatni.

Nem gyógyuló sebek

Egy makacsnak bizonyuló seb vagy sérülés, ami nagyon nehezen gyógyul, vagy ha gyógyul is, újra kisebesedik, bajt jelezhet. Gyakran cukorbetegséget - különösen a lábszáron jelentkező fekélyes sebek -, keringési zavarokat, esetleg rosszindulatú daganatos elváltozást. Immunrendszerünk ilyenkor gyakorlatilag minden rendelkezésére álló erőforrást arra használ fel, hogy az elváltozás ellen védekezzen, ezért lassul le a sebgyógyulás. Ebben az esetben különösen fontos az érzékeny terület tisztán és szárazon tartása, és ha pár hét elteltével sem tapasztalunk javulást, első körben háziorvosunkkal célszerű konzultálni a továbbiakról.

Étvágytalanság, nyelési problémák, gyors súlyvesztés

Az emésztőrendszerünket érintő negatív változások, zavarok azért veszélyesek, mert amellett, hogy kellemetlen fizikai tüneteket okozhatnak a fájdalomtól kezdve a görcsökön át az étvágytalanságig, megzavarják szervezetünk normális működését. Beleértve azt a késztetést is, hogy táplálékhoz jusson, az ebből nyert energiát pedig a természtes életfunkciók biztosítására - többek között a gyógyulásra - fordítsa. A hosszabb időn át fennálló, esetleg öklendezéssel és hányással kísért nyelési nehézségek és a hirtelen - nem diéta hatására - bekövetkező súlyvesztés is jelezhet rákot, ám önmagában mindkét tünetet kiválthatják egyéb tényezők is. Előbbit például apajzsmirigyjóindulatú megnagyobbodása, utóbbit pedig a kóros stressz, vagy egy komoly lelki trauma.

Széklet- vagy vizeletürítési rendellenességek, vérzés

Bármilyen, székletürítésünket kísérő, több napig fennálló változás, legyen az fájdalom, székrekedés és hasmenés váltakozása, esetleg a székletben megjelenő nyálka, aggodalomra adhat okot. Ahogy az is, ha drasztikusan megváltozik székletünk színe: például szurokfekete lesz (ami alvadt vér jelenlétére utal emésztőrendszerünk felső szakaszában) vagy friss, piros vért veszünk észre benne (ez az emésztőrendszerünk alsó részén keletkezett sérülésre utal).

Diagnózis nélkül nem érdemes rögtön pánikba esni: a vérzést sok más egyéb mellett gyulladásos bélbetegség, polip, fekély, végbélsipoly, sőt, bizonyos gyógyszerek szedése is okozhatja. Ám ahhoz, hogy a tüneteket tartósan megszüntessük, és kizárhassuk a rosszindulatú daganatos megbetegedés lehetőségét, azonnali kivizsgálásra lehet szükség. Ahogy minden olyan megmagyarázhatatlan vérzésnél is, ami nem hozható összefüggésbe a menstruációs ciklussal. A vizeletürítés során észlelt, elsősorban annak mennyiségére, szagára, állagára vonatkozó rendelenességek, valamint a hólyagot érintőfájdalomés vérzés is utalhat kóros elváltozásra.

Megváltozott hang, állandó köhögés

Bármilyen furcsának tűnik, a hangmagasság és a hangszín megváltozása is utalhat rákra, valamint a múlni nem akaró köhögés is. Természetesen egy felső légúti megbetegedés vagy egy hangszálgyulladás kellemetlen tünetei és következményei nem keverendőek össze a daganatos megbetegedés okozta szimptómákkal, ám a tartósan fennálló tüneteket mindenképpen ki kell vizsgáltatni, hogy időben kiderüljön, mi okozza az elváltozásokat.