Nők, akik 30 felett vállalnak gyereket

Egy friss kutatás szerint az állapotos nők még mindig gyakrabban fordulnak az édesanyjukhoz érzelmi támogatásért és iránymutatásért, ráadásul sokszor értékesebbnek tartják a tőlük hallottakat az orvosi ajánlásoknál, illetve a szakirodalomnál.

Szakkönyvek vagy anyai tanácsok?

A szakemberek azt vizsgálták, hogy milyen az anya-lánya viszony dinamikája, amikor a lány várandós. Mélyinterjúkat készítettek a várandós nőkkel és az anyákkal, miközben 9 hónapon át végigkövették a terhességeket. Arra jutottak, hogy a legtöbb terhességgel kapcsolatos könyv, amelyek hónapról hónapra próbálják végigvezetni a nőket a várandósság szakaszain, általában azt sugallják, hogy a leendő anyukáknak csak az az orvosi ajánlásokat kellene követniük, nem pedig az édesanyjuk vagy barátaik "idejétmúlt" tanácsait. Ez a szemléletmód azonban elválaszthatja egymástól a generációkat, nem beszélve arról, hogy a könyvekben olvashatók tanácsok végesek, ami plusz stresszt, kényelmetlenséget okozhat a kismamáknak - véli Danielle Bessett szociológiaprofesszor, a kutatás vezetője.

Nem biztos, hogy a szakkönyvek olvasása a legjobb megoldás. Fotó: iStock

A végzettségtől is függ?

Két csoportban vizsgálták a nőket. Az egyik csoportnak legalább főiskolai végzettsége volt, a másik csoportban pedig a középfokú vagy annál alacsonyabb végzettségű nők voltak. A szakemberek azt látták, hogy mindkét csoportban tettek lépéseket a nők annak érdekében, hogy egészséges legyen a terhességük. Mindkét csoportban jellemző volt, hogy az anyák hatással voltak a várandós lányaikra. Különösen a kisebbségekhez tartozó, illetve alacsonyabb iskolázottságú nőkre volt jellemző, hogy kevésbé bíztak meg az egészségyügyben dolgozó emberekben, mint az édesanyjukban.

A magasabban iskolázott nőknél azt figyelték meg, hogy a táplálkozás és az elvégzendő vizsgálatok tekintetében inkább az orvosukra hallgattak. A gyerek gondozásával kapcsolatos tanácsokért, illetve érzelmi támogatásért viszont inkább az édesanyjukhoz fordultak. Utóbbi az alacsonyabb iskolázottságú nőkre is igaznak bizonyult, de ezek a nők az orvosi jellegű kérdésekben is inkább az édesanyjukhoz fordultak tanácsért - náluk az anya számított az információk legmegbízhatóbb és leghitelesebb forrásának.

A magasabban iskolázott nők között azonban gyakoribb, hogy harmincéves koruk felett vállalnak gyereket. Ezért meglehet, hogy azért hallgatnak jobban az orvosaikra bizonyos esetekben, mert sok idő telt el azóta, mióta az anyjuk gyermeknek adott életet. Emiatt aztán az ő információik, tapasztalataik kevésbé frissek. Ugyanakkor még ezek a nők is jobban támaszkodnak az édesanyjukra a testük változásaival kapcsolatos kérdésekben. Emellett az édesanyák azért is fontos információforrások, mert bizonyos családi, illetve örökletes tényezőkről is tőlük értesülhetnek a kismamák.

