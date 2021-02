Zárva az edzőtermek, így sportoljunk mégis

Egészséges táplálkozás: mire figyeljünk, ha rendszeresen edzünk? Mutatjuk, mit együnk testmozgás előtt és után, mennyi folyadékot fogyasszunk, s minderre miért van szükség. Részletek!

A szabadtéri mozgás nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségünket is segít megőrizni, ezért a szakemberek mindenkit bátorítanak rá. Kutatások szerint ráadásul az alacsonyabb hőmérséklet hatására még a zsírégetés is hatékonyabb lehet. Szabadtéren télen is lehet sétálni, kocogni, csapatsportokat űzni - ugyanakkor utóbbiaknál nem biztos, hogy egyszerűen betartható a másfél-két méteres javasolt távolság, így ezeket megfelelő óvintézkedések (maszkviselés) mellett érdemes gyakorolni. Hogy mire érdemes még figyelni, arról a Healthline.com nyomán készítettünk összefoglalót.

h i r d e t é s

Így öltözzünk

Az öltözködés a téli hidegben különösen fontos szerepet kap, mert a megfelelő ruhadarabok viselésével elkerülhetjük a meghűlést. A réteges öltözködés javasolt, a legalsó, testtel érintkező réteg mindenképpen legyen olyan anyagból, amely elvezeti a nedvességet, semmiképpen se pamut, hogy ne szívja magába a verejtéket. Második rétegként jöhet valamilyen pamut vagy gyapjú felső, és ha esik vagy havazik, akkor egy könnyebb vízálló kabát. Ha nagyon hideg van, akkor viseljünk sapkát, sálat és kesztyűt is.

Ha nem biztos, hogy meg tudjuk tartani a távolságot, jobb, ha maszkot viselünk. Fotó: Getty Images

Tartsuk a távolságot

Igyekezzünk mozgás közben mindenkitől megtartani a másfél-két méteres távolságot, ha pedig ez nem lehetséges, a legjobb, ha maszkot viselünk. A maszk egyébként a hidegben még jól is jöhet, hiszen akadályozza, hogy az arcunk fázzon, illetve azt is, hogy túlságosan hideg levegőt lélegezzünk be.

Asztmával erre figyeljünk

Egyes betegségekkel élő embereknek óvatosabbnak kell lenniük, ha a szabadban edzenének télen. Az asztmások légutai például nehezebben alkalmazkodnak a hideg levegőhöz, és ha nem melegítenek be, illetve nem ügyelnek a fokozatosságra, akár asztmás rohamot is kaphatnak. Nekik különösen ajánlott a sál, illetve maszk viselése, és mindig legyen náluk az inhalátoruk is.

Ne távolodjunk el túlságosan a házunktól

Nagy hidegben sose menjünk túlságosan távol az otthonunktól, autónktól, illetve valamilyen épülettől, ahová szükség esetén behúzódhatunk, mivel ilyenkor fokozottan megnő a kihűlés veszélye. Ha nem érezzük a kéz- és lábujjainkat, illetve folyamatosan vacogunk, azonnal menjünk zárt helyre. A folyadékpótlásról se feledkezzünk meg, mivel - ha nem is annyit, mint nyáron, de - télen is izzadunk mozgás közben. Emellett pedig, ha napos az idő, mindenképpen gondoskodjunk a megfelelő fényvédelemről.

Ezenkívül győződjünk meg a talaj állapotáról, ügyeljünk a lefagyott, jeges foltokra, mivel ilyenkor ezek miatt fokozott a sérülésveszély, ha pedig természetes vízen korcsolyáznánk, legyünk benne 100 százalékig biztosak, hogy a jég elég vastag, és valóban rámehetünk.