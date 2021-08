Veszélyes módszerrel kísérleteznek az olimpikonok

1966-ban Japánban egy buddhista szertartáson az akkor 18 éves Szató Josiaki azt vette észre, hogy a hagyományos térdeplőüléstől a vádlija elzsibbadt és megdagadt. Nyilvánvalóan a korlátozott véráramlás okozta, de Szatót érdekelni kezdte, hasznosítani lehet-e az állapotot. A következő években kipróbálta magán az érelszorítás technikáját, és egy 1973-as bokatörés után ezzel segítette gyógyulását - olvasható a CNN cikkében.

Sokan sokfélével próbálkoznak teljesítményük fokozása érdekében. Fotó: Getty Images

Csökkenteni a vénás áramlást

A japánul kaatsu (magyarul "kiegészítő nyomás") technikának elnevezett érelszorításhoz az időközben orvosi végzettséget szerzett Szató kifejlesztett egy edzés közben használható önfelfújó pántot, amely 30 másodpercre felfújódik, korlátozva a véráramot az adott végtagban, majd öt másodpercre leereszt. A ciklus többszöri ismétlésével lassul a szív irányába visszafelé áramló vér sebessége, amitől az érintett testrész megtelik vérrel (láthatóan bevörösödik) - részletezte Szató tanítványa és cégtársa, Steven Munatones a CNN-nek. Állítja, a vértolulás serkent több természetes biokémiai reakciót, így a nitrogén-monoxid és bizonyos hormonok, köztük a növekedési hormon, az inzulinszerű növekedési faktor 1 (IGF-1) hormon és a béta-endorfin (más néven boldogsághormon) kiválasztását is. Ezeknek fontos szerepük van a vérellátás javításában, a szöveti károsodás megelőzésében, a testzsírszázalék és az izomnövekedés szabályozásában, a csont- és szövetsejtek szaporodásában, valamint afájdalommérséklésében.

A kaatsut azért alkalmazzák edzés közben a sportolók, hogy ezzel fokozzák az izomtömeget és -erőt, csökkentsék a fájdalmérzetet, gyorsítsák a regenerálódást, növeljék a szív- és érrendszer kapacitását, illetve a sportteljesítményt - tette hozzá Nicholas Rolnik, a CNN által megkérdezett fizikoterapeuta. A tokiói olimpia előtt Galer Rupp hosszútávfutó, Laura Wilkinson műugró és Michael Andrew úszó felkészülésének is része volt a kaatsu.

Hatékonyabb edzés ugyanannyi idő alatt

A módszer hatékonysága egyes szakértők szerint abban rejlik, hogy az érelszorítás miatt a vér és azanyagcseremelléktermékei "beszorulnak az izmokba". Az anyagcsere-melléktermékek fokozzák az izomfáradást, ennek hatására az izomrostok sokkal erősebben húzódnak össze, mint könnyű súlyokkal. A sportoló számára kimerítőbb az edzés, de ez és az izomfáradás együttesen fokozza az izom tömegét és erejét - magyarázza a fizikoterapeuta. Magyarán, kisebb megterheléssel is ugyanazt az eredményt lehet elérni az érelszorítás hatását kihasználva. Ennek köszönhetően Rolnik szerint elképzelhető, hogy a módszer az orvosi rehabilitációban is elterjed. A sérülésből, műtétből lábadozó betegek vagy a végtagbénultak nem tudnak akkora erőt kifejteni, amekkora szükséges volna egy hatékony erőedzéshez, a gyorsabb gyógyuláshoz. Az érelszorítás technikájával véleménye szerint esélyt kaphatnak arra, hogy túlzott megterhelés nélkül is fejlesszék izmaik tömegét és erejét.

A kaatsu nem alkalmazható magas vérnyomás, kezeletlen cukorbetegség, túlsúly, vesebetegség, érelmeszesedés, vérrögképződésre való hajlam esetén. Azoknak is kerülniük kell, akik olyan gyógyszereket szednek vagy olyan az egészségi állapotuk, ami fokozza a vérrögképződés, mélyvénás trombózis, keringési betegségek, sarlósejtes vérszegénység, rák, keringési elégtelenség vagy nyílt törés kockázatát. Jóllehet az interneten megrendelhetők a felfújható pántok, feltétlenül ajánlott orvosi szakvéleményt kérni alkalmazásuk előtt - nyomatékosítja a CNN.