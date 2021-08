Szalai Attila: "alázattal és kitartással bármi elérhető"

Idén év elején bombaként robbant a hír, hogy a hazai élvonalban már sokat bizonyított Szalai Attilát 2021 januárjában a török Fenerbahçe szerződtette le. A sportoló négy és fél évre szóló szerződést írt alá az isztambuli klubbal, azonban sikerei nem csak a nemzetközi porondon, hanem hazai színekben is folytatódnak: az idei EB egyik legsikeresebb hazai játékosa a BioTechUSA cégcsoport partnereként próbál majd minél több embert az egészségtudatos és sportos életmódra ösztönözni.

A 23 éves védő saját történetével inspirál egy egészségesebb életre. Fotó: BioTechUSA

A profik életmódja változásra inspirál

Az említett, táplálékkiegészítőket gyártó és forgalmazó cég a kezdetek óta profi sportolókkal és influenszerekkel dolgozik együtt, akik a saját példájukon keresztül, életmódjukkal és sportteljesítményükkel inspirálják az embereket. Európa-szerte több mint 80 sportolóval működnek együtt, akikkel közös céljuk, hogy minél több emberhez juttassák el az egészséges életmód és a mozgás örömét. Ennek a csapatnak lett a tagja Szalai Attila is, aki egyébként az ötödik legértékesebb magyar sportoló a hazai Forbes Magazin 2021-es listája szerint.

h i r d e t é s

"Egy életen át tartó motivációs erő lehet, ha valaki szeret nyerni" - véli dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, számos hazai sportoló, köztük olimpikonok felkészítője. A szakembert többek között a mentális teljesítményfokozás lehetőségeiről, illetve a sportpszichológia sportsikerek elérésében betöltött szerepéről kérdeztük - interjúnkat itt olvashatja el.

Együtt a sportos életmódért

"Szalai Attila leigazolása elsősorban azért nagy dolog számunkra, mert kimagasló teljesítménye és a mozgás iránti elkötelezettsége számunkra is motiváló. Attila példamutató személye és alázata egyezik a BioTechUSA szellemiségével és büszkén haladunk tovább vele együtt azon az úton, amelynek célja a mozgás szeretetének minél szélesebb körű népszerűsítése" - mondta az együttműködés részleteiről Tóth Szabolcs Attila, a BioTechUSA marketing vezetője. "Legyen szó bármilyen egyéni elképzelésről, alázattal, kitartással, elhivatottsággal és egy hiteles, nagytudású szakemberekből álló csapat által nyújtott szakértői segítséggel bárki elérheti azokat" - fűzte hozzá Szalai Attila.

A nyár végétől tehát Szalai Attila Facebook- és Instagram-oldalán is találkozhatunk majd a márkanagykövet és a szakmai csapat által összeállított, a mindennapokban is hasznos segítséget nyújtó tartalmakkal. Ezek nemcsak közösségépítő szerepet vállalnak majd, hanem - remélhetőleg - az egészséges életmódra is ösztönzik majd a követőket.