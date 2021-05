Pofonegyszerű tippek: így fér bele több mozgás egy napba

Azt már mindannyian tudjuk, hogy a rendszeres testedzés nagyon fontos erőnk, stabilitásunk, szív- és érrendszerünk egészségének megőrzése miatt - na és persze azért is, hogy továbbra is, vagy épp újra beleférjünk a kedvenc farmerunkba. De bárkinél adódhat olyan élethelyzet, amikor nincs lehetősége vagy elég alkalma a sportolásra. A Metro cikke ad néhány tippet, ami segíthet formába lendülni!

Ilyenkor sem kell elkeseredni, és a nagyobb ruhaméretektől sem kell feltétlen tartani, hiszen számos, a nap folyamán végzett kisebb mozgással tudjuk fokozni a kalóriaégetést.

Sok kicsi sokra megy

Az már köztudott, hogy a szervezetünk bármilyen mozgás során energiát éget el, legyen szó akár arról, hogy felállunk az asztalunktól, lehajolunk az elejtett papírokért, vagy épp nyújtózunk egyet az ablaknál. Angol rövidítéssel NEAT-nek nevezik a nem testmozgásos hőfejlesztést, amibe beletartozik szó szerint mindenféle kalóriaégetés, amit nem evéssel, alvással vagy edzéssel érünk el.

Ha a fenti példáknál maradunk, mint például a felállás vagy a nyújtózás, lehet, hogy ezekkel csak egy-két kalóriát égetünk el pluszba, de nem szabad lebecsülni ezeknek a mozdulatoknak a szerepét sem, hiszen sok kicsi sokra megy!

Milyen mozgás ajánlott?

A NEAT az egészségünk miatt is fontos, hiszen hosszú távon fenntartva nemcsak arra ösztönöz, hogy minden nap aktívan teljen, hanem az ülő életmóddal járó egészségügyi kockázatokat is hatékonyan segíthet csökkenteni: hozzájárulhat azanyagcserefelpörgetéséhez, valamint a vércukorszint és a vérnyomás egészségesebb tartományban való tartásához is.

Játsszuk le a kedvenc dalunkat és perdüljünk táncra, míg lefő a kávé! Fotó: Getty Images

Ugye, hogy érdemes több ilyen kisebb aktív periódust beiktatni a napunkba? Ráadásul nap közben akár észrevétlenül is sokkal többet mozoghatunk például, ha végzünk egy kis kerti- vagy házimunkát.

De az eddig főként állva vagy ücsörögve töltött szüneteket is kihasználhatjuk - és itt nem kell rögtön tornára vagy futásra gondolni. Sokkal egyszerűbb dolgokról van szó. Mondjuk amíg a home office-ban arra várunk, hogy lefőjön a kávé vagy felforrjon a víz a teánkhoz, játsszuk le a kedvenc dalunkat és perdüljünk táncra!

Egyébként is jó, ha minden órában néhány percre felállunk az íróasztalunktól, és mozgunk egy kicsit - akár emlékeztetőt is beállíthatunk magunknak, hogy 30-60 percenként felkeljünk, és mondjuk utántöltsük a vizespoharunkat. De kihasználhatjuk a telefonbeszélgetéseket is egy kis extra sétára, akár otthonról dolgozunk, akár bejárunk az irodába.

Utóbbi esetben érdemes lift helyett a lépcsőt használni. Erre eleinte valószínűleg még emlékeztetnünk kell magunkat, később viszont már megszokássá válik, és észre fogjuk venni magunkon, hogy könnyebben és gyorsabban érünk fel a másodikra, mint korábban.