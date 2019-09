"Most 60 az új 30"

Dominique Afacan és Helen Catchcart olyan emberekkel készített interjút , akik 70 éves koruk felett is meg tudták őrizni fittségüket. A szerzőpáros arra volt kíváncsi, hogyan lehetséges ez, mi a titok. Jöjjön néhány idézet a leginspirálóbb gondolatok közül!

Több mint hét évtizednyi tenisz

Muffie Grieve 87 éves, több mint hét évtizede teniszezik. Elmondása szerint sosem érdekelte az idő múlása, ahogyan azok a problémák sem, amiken nem tud változtatni. Elmondása szerint egyébként nem is agyal a gondokon, pozitív életszemlélettel tekint mindenre és odafigyel magára. "Az öregedés részben a génektől függ, de én például ügyelek arra, mit eszem - szerencsére az édességeket nem szeretem. Ezen kívül sokat mozgok. A tenisz mellett a golf, a sok gyaloglás és a pilates segít abban, hogy a kilencvenhez közeledve is aktív életet éljek" - árulta el.

Pozitív életszemléletű a 74 éves Ken Pardey is, aki lassan 20 éve nyugdíjas. 55 évesen azt gondolta, ő is úgy fog megöregedni, mint a szülei, akik nyugdíjba vonulásuk után nem nagyon csináltak semmit. Ő viszont nem bírta az unalmat. 70 évesen tanult meg lovagolni és lánya biztatására belevágott a triatlonozásba is. "Megváltoztatott, amikor apa lettem, manapság pedig az unokáimmal folytatódik a változás - ők is gondoskodnak arról, hogy aktív maradjak. Nem igazán érzem magam felnőttnek, de igazság szerint nem is akarok az lenni" - mondta.

Nem a kor számít, hanem a testmozgás élvezete. Fotó: iStock

A szellemi frissesség is kulcsfontosságú

Rita Gilmore 87 éves. Vőlegénye halála óta egyedül vezeti azt az éttermet, amire együtt vágytak. Az étteremben lévő 16 lépcsőt ötpercenként megjárja le-föl, ezzel tartja fitten magát. Szellemi frissességéről a vendégekkel és fiatalabb barátaival folytatott párbeszédek gondoskodnak, valamint az, hogy ő még mindig papíron számolja ki a számlák végösszegét. Rita emellett halad a korral: imád fodrászhoz járni, minden nap sminkel, és nemrég egy helyi bolt modellje lett.

A 73 esztendős Ellery McGowan kiváló nyíltvízi úszó, számos világbajnoki címet nyert, és manapság is rendszeresen szeli a hullámokat. Emellett jár pilatesre, spinningre, gyrotonic-ra, és heti rendszerességgel erősíti a core izmait is. Szellemi frissességét a tanításnak köszönheti. Emellett mindig újabb és újabb terveket sző: szeretne valamikor az Antarktisznál úszni, és szívesen kipróbálná az online randevúzást is.

80. születésnap 80 ejtőernyős ugrással

Pat (87) és Alicia Moorehead (72) számos ejtőernyős világrekord büszke és boldog birtokosai. Így talán nem is olyan meglepő, hogy Pat egy, a szenvedélyéhez kapcsolódó igazi különlegességgel ünnepelte meg 80. születésnapját. "80 ejtőernyős ugrással ünnepeltem. Hat órán belül meg is volt, 4 és fél percenként ugrottam. Ezzel megdöntöttem a világcsúcsot" - mesélte. Azt is elárulta, hogy ha 37 éves korában (az első ejtőernyős ugrása után) azt mondják neki, hogy ez lesz a hobbija, amit még 50 év múlva is imádni fog, csak nevetett volna. "Akkoriban nem is gondoltam volna, hogy bárki is élhet eddig. Most pedig a 60 az új 30" - tette hozzá.

