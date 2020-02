Mi a feszes fenék titka?

Hogy lesz feszes a popsi télen?

A fenék feszességéhez természetesen elsősorban megfelelő étrend szükséges, hiszen a túlsúly miatt nemcsak elveszítheti a formáját a hátsónk, de fokozott mértékben megjelenhet rajta a narancsbőr is (igaz, ez a vékonyabb hölgyeket is érintheti, de a zsírban és cukorban gazdag étrend egyáltalán nem tesz jót a kötőszöveteknek, és a jellegzetes göröngyös felület kialakulásért is felelős).

A feszes fenékhez a rendszeres mozgás elengedhetetlen. Fotó: Getty Images

Részesítsük előnyben a friss zöldségeket, az alacsonyabb cukortartalmú gyümölcsöket, például az antioxidánsokban is nagyon gazdag bogyósokat, az egészséges zsiradékokat, a sovány fehérjéket.

Feszes fenék: 1 gyakorlat A popsifeszesítésnek számtalan módja van - néha elég, ha álló helyzetben, mondjuk amikor buszon kapaszkodva utazunk, vagy lépcsőzünk, finoman megfeszítjük, majd elengedjük a fenékizmokat. Ennél azonban van hatásosabb módszer!

A szép fenékhez emellett a bőr állapotának javítása is szükséges: a bőrt feszesebbé, selymesebbé tehetjük például hideg-meleg vizes váltott zuhannyal, rendszeres bőrradírozással, masszírozással, ápoló krémek használatával is.

A bőrradírozás sokat segít

Ezek segítségével fokozható, serkenthető a vér- és nyirokkeringés, így a méreganyagok is gyorsabban távoznak a szervezetből. A bőrradírozás pedig segít eltávolítani a felesleges, elhalt hámsejteket, melyek például a fenéken kialakuló pattanásokhoz is vezethetnek.

A legfontosabb a fenék formálásához, feszesítéséhez a rendszeres testmozgás. Az általános erőnlétet javító mozgásformák mellett (melyek az esetleges túlsúlyt is segítenek csökkenteni) érdemes célzott fenékformáló gyakorlatokat is végezni.

A fenék tulajdonképpen három nagyobb izomból áll, ezek adják meg a formáját, kerekségét. A megfelelő gyakorlatok ráadásul nemcsak a fenék izmait erősítik, hanem például a combizmokat is, illetve a test középső részét, így a változás még látványosabb. A gyakorlatokat érdemes hetente legalább három alkalommal végezni!

Látványos gömbölyödést érhetünk el tornával

A legjobb fenékformáló gyakorlatok közé tartozik a guggolás, a kitörések, a lépcsőző gyakorlatok és fellépések. A talajon végzett gyakorlatok közül a legelőnyösebbek a medence-csípő emelgetése (háton fekve vagy akár fitneszlabdára téve a lábakat), a térdelésből végzett lábemelések és hátsó rúgások, illetve az oldalfekvésből végzett lábemelések.

A gyakorlatokat váltott lábbal minimum 16-20-szor ismételjük, és 5 másodpercig tartsuk ki. Az eredménye már a második hét után látszódik, s ha nem adjuk fel, egy hónap alatt látványos gömbölyödést érhetünk el. Ezeket a gyakorlatokat sokféle módon kombinálhatjuk és variálhatjuk, és ezt érdemes is megtenni, hiszen minden gyakorlatvariáció más és más izmot mozgat meg, így még hatékonyabban formálhatjuk a fenekünket.

Szerencsére, a legtöbb gyakorlathoz nem kell speciális felszerelés, és otthon is könnyen elvégezhetjük ezeket. A népszerű videómegosztó oldalakon többféle rövid, de hatásos edzést találhatunk.