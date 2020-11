Maszkban így lehet sportolni

Habár a hideg késő őszi és téli hónapokban amúgy is kevesebben fordítanak időt sportolásra, a járvány miatti korlátozások most még nehezebb helyzetet teremtenek a mozogni vágyók számára. A kötelező maszkviselés miatt sokan elképzelhetetlennek tartják a testmozgást, pedig kutatók egy friss tanulmányban most igazolták: a maszkok nem korlátozzák az egészséges ember oxigénfelvételét, és a tüdő működésére sincsen hatással.

Maszkban is lehet kerékpározni vagy futni

A maszk nyilvánvalóan nem egy kényelmes viselet még akkor sem, ha teljesen hétköznapi dolgokat csinálunk benne. A tanulmányban arra próbáltak választ találni, hogy a fizikai megterhelést igénylő mozgásformák hatékonyságát befolyásolja-e az, ha közben eltakarjuk az arcunkat. Hogy ezt kiderítsék, a kutatók szobabiciklire ültettek néhány bátor önkéntest, akiknek teljes kimerülésig kellett hajtaniuk, miközben különböző maszkokat húztak rájuk. Amíg a 16 felnőtt résztvevő a biciklin tekert, a kutatók mérték a pulzusukat, légzésszámukat, vérnyomásukat, oxigéntelítettségüket és a kimerülésig eltelt időt. Minden résztvevőnek háromszor kellett elvégezni ezt a tesztet: egyszer arcmaszk nélkül, egyszer sebészi maszkkal, egyszer pedig a legjobb védelemet biztosító N95-ös maszkkal az arcukon.

Maszkban is ugyanúgy kaphatunk levegőt kerékpározás közben. Fotó: Getty Images

Meglepő módon a vizsgált személyeknél nagyjából megegyező adatokat mértek mind a három esetben. Egyedül a legjobban záró, N95-ös maszk viselésekor mutatták ki, hogy kismértékben megnőtt a szén-dioxid-szint a kilégzett levegőben. A kutatók az eredmények ismeretében is arra biztatnak mindenkit, hogy a szabadtéri sportolás ideje alatt is viseljék a maszkot. A teljesítményt a hagyományosabb típusúak biztosan nem rontják, az N95-ös maszkot pedig egyébként is elsősorban az egészségügyben dolgozóknak kell hordaniuk.

A témában egy másik kutatást is végeztek, amiben 14 embernek kellett különféle mozgásformákat elvégeznie. Egyszer egy háromrétegű, szövetből készült maszkot kellett viselniük, egyszer sebészi maszkot, majd pedig maszk nélkül is meg kellett ismételni a gyakorlatokat. A kísérlet hasonló eredménnyel zárult, vagyis a maszk viselése nem befolyásolta a sportolókat. A tanulmány kitér egy másik kutatásra is, ami szerint a maszkot viselve érezhetjük ugyan azt, hogy nehezebben kapunk levegőt, az oxigénfelvételt azonban nem csökkentik ezek a védőeszközök.