London helyett Budapestre kerülhet az Eb-döntő

A brit beutazási szigor miatt fontolgatja ezt az UEFA.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért azt fontolgatja, Londonból Budapestre helyezik át a jelenleg zajló labdarúgó-Eb fináléját - szúrta ki a hvg.hu a The Times-ban.

Koronavírus: mennyire biztonságos a tömeges meccsnézés? A horvát koronavírus-válságstáb vezetője a foci-EB miatt figyelmeztetett mindenkit. Részletek itt. h i r d e t é s

Ultimátumot kaptak a britek

Az UEFA azt kérte a brit kormánytól, hogy a tornára érkező mintegy 2500 VIP-vendégeknek ne kelljen kötelező tíznapos karanténba vonulnia, és ezen személyek szabadon mozoghassanak a mérkőzéseken, a csapatok edzésein és a sajtóeseményeken - ez a létszám tartalmazza az UEFA, a FIFA, a szponzorok, valamint a közvetítő tévétársaság dolgozóit is. A cikk szerint az UEFA-elnök Aleksander Ceferin már egy ideje problémának tartja a szigorú brit beutazási szabályozást a meccsrendezés szempontjából. A The Times információi alapján az európai szövetség ultimátumot adott, amennyiben nem történik meg a kért enyhítés, elveheti a két elődöntő és a döntő rendezési jogát Londontól. A brit kormány tagjai jelezték, hogy értik a problémát, de a 2500 VIP-vendég felmentése a karantén alól feszültséget okozna az országban az indiai mutáns terjedése közepette. Ismert, az ország 80 százaléka már be van oltva, a londoni kormány dolgozik a megoldáson.

A Puskás Aréna az első fordulóban is megtelt szurkolókkal. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Budapest lehet a beugró

A lap szerint Budapest házigazda szerepe mellett az szól, hogy a magyar kormány csütörtökön bejelentette, a jövő héttől visszaállítják a szabad határátlépést a schengeni határokon, egyáltalán nincs karanténkötelezettség, és egyedül a Puskás Arénában vannak csaknem telt házas találkozók "Mindig van készenléti tervünk, de egyelőre bízunk abban, hogy az Európa-bajnokság utolsó hetében sorra kerülő mérkőzéseket London meg tudja rendezni" - idézi az MTI az UEFA közleményét.

A Wembley a július 11-i finálé mellett a két elődöntőnek is otthont adna, továbbá három csoportmérkőzést (ebből egyet már le is játszottak) és két nyolcaddöntőt biztosan Londonban rendeznek. Budapest eredetileg három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő rendezési jogát kapta meg.