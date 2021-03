Így sportolunk a járvány ideje alatt

A járvány miatti korlátozások nem könnyítik meg a sportolni vágyók dolgát: az edzőtermek bezártak, de a kijárási korlátozások miatt az esti szabadtéri tevékenységek is erősen korlátozottak. A HáziPatika.com Nagy Egészségfelmérésében a többi között arra is kíváncsiak voltunk, hogy a lakosság mennyit sportolt az elmúlt hónapokban, és melyek a legnépszerűbb mozgásformák.

A február 5-16. között készült, nem, kor és iskolai végzettség alapján a magyar internetezőkre reprezentatív kutatást 4687 ember töltötte ki.

Keveset mozognak a fiatalok

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerinti heti 150 perc, vagyis napi 20-22 perc mérsékelt mozgás szükséges ahhoz, hogy megőrizhessük az egészségünket. A válaszadók több mint harmada (35 százalék) azonban saját bevallása szerint naponta kevesebb mint 15 percet fordít csak testmozgásra. Meglepő módon a legfiatalabb korosztály jelölte ezt meg legnagyobb arányban, a 18 év alattiak 64 százaléka, illetve a 18-24 év közöttiek 72 százaléka napi negyedórát sem fordít valamilyen sporttevékenységre. Naponta 15-30 percet a válaszadók 31 százaléka, 30-60 percet pedig a 23 százaléka sportol, 60-120 perc közötti időt pedig 7 százalék fordít ilyen tevékenységre az idejéből.

A járvány ideje alatt a válaszadók legnagyobb arányban vitaminokkal és táplálékkiegészítőkkel erősítették a szervezetüket, 52 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy fogyasztott valamilyen immunerősítő készítményt (hogy pontosan milyen vitaminokat fogyasztottunk, azt az alábbi cikkünkben elemeztük ki). A lezárások és a távolságtartás miatt a lakosság nagyobb arányban vonult vissza a természetbe, 38 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt egy évben többet túrázott és sétált, mint korábban. Legnagyobb arányban a fiatalabb, 18-24 év közötti korosztály túrázott gyakran a pandémia hónapjai alatt. Az eredmények szerint az étkezésünkre is jobban odafigyelünk, 24 százalék nyilatkozott úgy, hogy egészségesebb, természetesebb élelmiszereket fogyasztott a tavalyi évben.

A fitneszt és a hastáncot is sokan kipróbálták

A futás, kocogás iránt nem nőtt meg számottevően az érdeklődés, csupán a válaszadók 7 százaléka gondolja úgy, hogy a járvány alatt többször húzta fel a futócipőt, mint korábban. Népszerűbb lett viszont a kerékpározás, 17 százalék többet közlekedett két keréken, mint a korábbi években. Főként a legfiatalabb (18 év alatti) és a legidősebb (55 év feletti) válaszadók használták sűrűbben a kerékpárjukat, előbbiek 36, utóbbiak pedig 19 százalékkal ültek többet a nyeregbe.

A járvány ideje alatt sportolni sem egyszerű. Fotó: Getty Images

Az edzőtermek bezárásával a sportolási lehetőségek is leszűkültek, így a napi testmozgást nagyon sokaknak az otthonukban végzik. A kérdőívet kitöltők 23 százaléka a járvány kitörése óta gyakrabban végez izomerősítő gyakorlatokat az otthonában, 3 százalékuk pedig a jógát, vagy a pilatest építette be a mindennapjaiba. Külön is megjelölhették a válaszadók, hogy milyen mozgásformát űztek leggyakrabban, a legtöbben (79-en) fitneszedzéseket végeztek. A jóga valamelyik formáját 48-an próbálták ki az elmúlt egy évben, de népszerű volt még a gerinctorna is (24-en űzték ezt), ami főleg azoknak segíthet, akik az otthoni munkavégzés miatt derék- és hátfájástól szenvednek. Többen (23-an) megjelölték a zumbát, de meglepően sokan (19-en) próbálták ki a hastáncot is ezekben az embert próbáló hónapokban.

Az okoseszközök Magyarországon is egyre elterjedtebbek, a fitneszkarkötőket és okosórákat viszont legnagyobb arányban még nálunk is inkább az aktív életmódot élők választják. A felmérés eredményei szerint a válaszadók 22 százaléka használta az okostelefonját az edzések monitorozásához, legnagyobb arányban (43 százalék) a 18-24 év közötti korosztály sportol a telefonjával. Okosórát azonban csak a megkérdezettek 9 százaléka használ, ezt is elsősorban a fiatal, 24 év alatti korosztály.