Ennyit kellene állva dolgoznunk

"A napi 6-7 óra, amit az irodában, az asztalunk előtt ülve töltünk el, rendkívül káros hatással lehet az egészségi állapotunkra" - nyilatkozta Kevin Fenton professzor, a Publich Health England nevű közegészségügyi szolgálat országos igazgatója. Mint mondta, az értekezleteket, kávészüneteket és üzleti ebédeket ezért érdemes lenne állva eltölteni, vagy a nap egy bizonyos részében tudatosan állva dolgozni. "Az aktív életmód ugyanis egyértelműen csodaszer, amivel csökkenthetjük a daganatos- és szívbetegségek kialakulási esélyét, és javíthatjuk mentális állapotunkat" - tette hozzá.

Már azzal is sokat tehetünk egészségi állapotunkért, ha munkahelyünkön hajlandóak vagyunk időnként felállni, és állva dolgozni, vagy egy-egy értekezletet állva végigcsinálni. Az állás javítja a testtartást és ezáltal csökkenti a hátfájás kialakulási esélyét. Ezen kívül javítja a keringést is, és a pulzusszámot is megemeli, ezzel pedig óránként plusz 50 kalóriát égethetünk el. Fontos továbbá, hogy amikor csak lehet, használjuk a lépcsőt , mert ezzel is javíthatjuk mobilitásunkat.