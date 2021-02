A túlsúllyal küzdőkön is segíthet ez a készítmény

Az idősek és a krónikus betegséggel küzdők mellett a túlsúllyal küzdő emberek szervezetére jelentheti a legnagyobb veszélyt a koronavírus. Ezeknél a betegeknél rendszerint a tünetek is súlyosabbak, illetve kórházi kezelést is nagyobb arányban igényelnek. Egyes kutatások szerint a lélegeztetőgépre kerülő betegek majdnem 90 százaléka is erősen túlsúlyos volt - esetükben pedig a gépi lélegeztetés is jóval nehezebb. De nem csak a koronavírus miatt veszélyes a súlytöbblet, hiszen a túlsúlyos embereknél olyan komoly betegségek kialakulásának a veszélye is nőhet, mint például a diabétesz, a magasvérnyomás-betegség, mozgásszervi betegségek, sőt bizonyos daganatok kialakulását is elősegíti ez az állapot.

Magyarországon különösen rossz a helyzet ebből a szempontból, hiszen a felnőtt lakosság közel harmada elhízott, ezzel pedig világviszonylatban is a legrosszabbak között vagyunk. Jelenleg egy olyan készítmény törzskönyvezési vizsgálata zajlik, amely az eddigi kutatási eredmények szerint segíthet azelhízáselleni küzdelemben.

A jóllakottság érzetét kelti a készítmény

Az elhízást ma már egy krónikus betegségként definiálják, amely az érintettek mindennapjait is megnehezíti. Rengeteg ember próbálkozik diétákkal és különféle alternatív módszerekkel, ezek azonban sokaknál nem hoznak tartós eredményt, sőt időnként az úgynevezett jojó-effektus hatására a testsúlyuk a diéta előttinél is magasabb lesz. Az orvosoknak viszonylag szűkös a farmakológiai eszköztáruk a túlsúlyos betegek kezelésére, ígéretes kutatási eredmények születtek azonban az úgynevezett GLP-1-analógokat célzó gyógyszerek használatával.

A GLP-1 a szervezetben előforduló hormon, amely a jóllakottságérzet kommunikációjában tölt be fontos szerepet, vagyis jelez az agynak, hogyha elegendő táplálékot juttatunk be. A hatóanyag ennek a hormonnak a működését imitálja, ami miatt előbb érezhetjük azt, hogy tele vagyunk, így kevesebb kalóriát juttatunk a szervezetünkbe. A New England Journal of Medicine című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a hatóanyagot sikerrel alkalmazták túlsúllyal küzdő embereken is.

A kutatásba 1961 súlyproblémákkal küzdő, felnőtt embert vontak be, akiknek a testtömeg-indexe (BMI) meghaladta a 30-at, vagy pedig a 27-et és szenvedtek valamilyen elhízással kapcsolatos társbetegségtől. Két csoportra osztották őket, az egyik csapat heti egyszer megkaphatta a vizsgált hatóanyagot, míg a másik csoport placebo készítményt kapott. Minden résztvevőnek táplálkozási és életmódbeli tanácsokat is adtak, heti 150 perc könnyű testmozgást (elsősorban séta) kellett végezniük, illetve egy 500 kalóriával kevesebb táplálékbevitelről szóló diétát is követtek. A vizsgálat 68 hétig tartott, a kutatók ez idő alatt követték a testsúlyuk és egészségi állapotuk változásait.

Azok a résztvevők, akik a GLP-1 hormont imitáló hatóanyagot kapták rendszeresen, 15,3 kilót adtak le, míg a kontrollcsoport, aki a placebót kapta, csupán 2,6 kilóval lett könnyebb. A hatóanyaggal kezelt résztvevők 32 százaléka szabadult meg testsúlyának egyötödétől, míg a másik csoportban ugyanez az arány kevesebb mint 2 százalék volt. A két csoport közötti terápiás különbség 12,7 százalék volt, ennyivel többet sikerült fogyni azoknak, akik a készítményt is bevetették a súlytöbblet ellen. A résztvevők némelyikénél jelentkeztek bizonyos mellékhatások is, általában enyhébb émelygés, hányinger - emiatt 4,5 százalékuk hagyott fel idő előtt a terápiával.