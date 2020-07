Mennyi ideig tart ideális esetben egy szexuális együttlét? Részletek itt.

Állítólag Muhammad Ali és Mike Tyson is tartózkodott a szextől a fontosabb versenyek előtti hetekben. A híres ketrecharcosnő, Ronda Rousey viszont egyszer úgy nyilatkozott, hogy a meccsei előtt "próbál annyit szexelni, amennyit csak bír". Vajon kinek van igaza?

Hogyan hat a szex a fizikai teljesítőképességünkre?

Mit mond a tudomány?

Egy közelmúltbeli kutatás során 12 férfit kértek fel arra, hogy végezzenek edzéseket az alsó testükre a reggeli órákban. A csoport egyik fele a tréninget megelőző éjszaka folyamán létesített szexuális kapcsolatot, míg a másik fele nem. Az így kapott eredmények azt mutatták, hogy a szexuális aktivitás nem volt érdemi hatással a teljesítményre.

Bár a résztvevők száma alacsony, így nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni a tanulmányból, azért az eredmény mindenképpen arra utal, hogy a sport előtti 12 órában végzett szex nincs hatással az izmok teljesítőképességére. Ugyanakkor a nemi élet befolyással van a tesztoszteronszint alakulására, ami már befolyásolhatja a teljesítményt.

Egy 2003-ban publikált kínai tanulmány szerint a férfiak tesztoszteronszintje nagyjából azonos az ejakuláció utáni napokon. Ugyanakkor, ha egy teljes hétig absztinenciát gyakorolnak, akkor a hetedik napra a tesztoszteronszintjük akár 45 százalékkal is megemelkedhet. Ezzel együtt akadnak olyan kutatások, amelyek más eredményre jutottak hasonló témában, nem is beszélve arról, hogy mindenkinek más a szervezete, így egyénileg is eltérő hatásokról beszélhetünk.

A jelenlegi tudományos álláspont szerint teljesen egyéni, hogy kinek miként hat a teljesítményére a szex, illetve annak hiánya. Mindez ráadásul nagyban függhet a kortól, az edzettségi állapottól, az anyagcserétől és még számos más tényezőtől, így nehéz lenne általános érvényű kijelentéseket tenni a felvetéssel kapcsolatban.

Forrás: menshealth.com